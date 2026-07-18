Campo Grande abre vacinação neste sábado em duas unidades

Por Ede Notícias · 18 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Quem não consegue ir ao posto de saúde durante a semana terá uma oportunidade de colocar a vacinação em dia neste sábado (18), em Campo Grande. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) manterá abertas as USFs (Unidades de Saúde da Família) dos bairros Los Angeles e Tiradentes, das 7h30 às 16h45, para aplicação de vacinas do calendário de rotina.

O plantão atenderá crianças, adolescentes, adultos e idosos. Estarão disponíveis as vacinas previstas no calendário nacional de imunização, com exceção dos imunizantes que seguem cronogramas específicos.

Para receber as doses, basta apresentar documento com foto, CPF ou Cartão SUS. A recomendação é levar também a caderneta de vacinação, o que facilita a conferência das doses já recebidas e das que ainda precisam ser aplicadas.

A abertura das unidades aos sábados faz parte da estratégia da prefeitura para ampliar o acesso à vacinação, principalmente para pessoas que trabalham em horário comercial e têm dificuldade de procurar uma unidade de saúde durante os dias úteis.

O atendimento será realizado na USF Los Angeles, localizada na Rua Francisco Chaves, 568, no Jardim Los Angeles, e na USF Tiradentes, na Rua José Nogueira Vieira, 337, no Bairro Tiradentes. As duas unidades funcionarão das 7h30 às 16h45.

A Sesau reforça que manter a vacinação em dia é uma das principais formas de prevenção contra doenças imunopreveníveis e ajuda a ampliar a proteção individual e coletiva da população.

Em outras áreas da cidade, a Prefeitura de Campo Grande também tem realizado mutirões de vacinação aos finais de semana para alcançar quem não pode comparecer durante a semana. A iniciativa busca aumentar a cobertura vacinal e reduzir o risco de surtos de doenças que podem ser evitadas com as doses previstas no calendário nacional.