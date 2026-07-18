MEC prorroga inscrições do Fies até domingo (19)

Por Ede Notícias · 18 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou até as 23h59 de domingo (19) o prazo de inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2026. O calendário previa o encerramento nesta sexta-feira (17), mas a pasta ampliou o período para que os candidatos possam disputar uma das 75,5 mil vagas oferecidas em instituições privadas de ensino superior.

As inscrições devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login na conta Gov.br. O candidato precisa informar dados pessoais, como CPF e e-mail, além de escolher os cursos, turnos e instituições onde deseja concorrer.

Podem participar estudantes que realizaram o Enem a partir de 2010, obtiveram média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Os candidatos que se enquadram nos critérios do Fies Social também podem participar da seleção. Nessa modalidade, é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) e possuir renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. O programa permite financiamento de até 100% da graduação e dos encargos educacionais.

O resultado da chamada única será divulgado em 30 de julho. A classificação leva em conta a nota do Enem, o tipo de vaga, o grupo de preferência e a modalidade de concorrência.

Segundo o MEC, a prioridade será para candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e nunca utilizaram o financiamento estudantil. Em seguida, serão classificados estudantes sem diploma que já tiveram o benefício e o quitaram, depois candidatos com graduação concluída sem financiamento anterior e, por último, aqueles com ensino superior completo que já utilizaram e quitaram o Fies.

Quem não for selecionado na chamada regular será incluído automaticamente na lista de espera, que ficará ativa entre 7 de agosto e 24 de setembro para preenchimento das vagas remanescentes.