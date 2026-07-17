Ladrão quebra telhas e se esconde em caixa-d'água ao fugir da PM

Por Ede Notícias · 17 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Um homem ainda não identificado foi preso na tarde desta sexta-feira (17) após causar pânico nos bairros Jardim Pênfigo e Jardim Colorado, em Campo Grande. De acordo com informações apuradas pela reportagem, ele havia cometido um furto em uma residência no Jardim Pênfigo e fugiu do proprietário, iniciando uma perseguição que terminou horas depois na Rua Sidney Ferreira Ribeiro.

Para escapar dos moradores que o perseguiam, o suspeito subiu nos telhados das casas e quebrou várias telhas durante a fuga. Uma moradora de 52 anos, que pediu para não ser identificada, contou ao Campo Grande News que o homem danificou a estrutura de diversos imóveis. “Ele roubou uma casa no Jardim Pênfigo e o dono foi atrás dele. Aí ele veio correndo para cá, o pessoal tentou pegar, mas ele escapou e começou a subir em cima das casas”, relatou.

A moradora afirmou que o suspeito quebrou todas as telhas da varanda e causou estragos no quarto do filho dela. “Ele quebrou todas as telhas da varanda, arrebentou o quarto do meu filho, fez um regaço nas casas aqui. Quebrou vários telhados enquanto fugia”, disse.

Durante a tentativa de fuga, o homem invadiu uma residência nos fundos do imóvel da moradora. Ele se escondeu debaixo de uma cama, mas foi descoberto e a moradora pediu ajuda aos vizinhos. Em seguida, ele se escondeu dentro de um carro estacionado em uma casa próxima, mas foi localizado novamente e correu pelos telhados.

A perseguição terminou quando os moradores encontraram o homem escondido dentro de uma caixa d’água em uma casa na Rua Sidney Ferreira Ribeiro. A Polícia Militar foi acionada e, após sair da caixa d’água, o suspeito ainda tentou se esconder no banheiro da residência, onde foi localizado e preso pelos policiais. Ele foi encaminhado para a delegacia e o caso será investigado.