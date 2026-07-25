Campo Grande testa plataforma que dará transparência à fila do SUS

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Campo Grande foi escolhida pelo Ministério da Saúde como o primeiro município de grande porte do Brasil a implantar integralmente o e-SUS Regulação. A nova plataforma promete dar mais transparência ao acompanhamento de consultas, exames e procedimentos especializados no SUS (Sistema Único de Saúde).

A ferramenta permitirá que gestores saibam com mais precisão em que etapa está cada solicitação e ampliará a visibilidade das filas de espera.

A Capital também encerra nesta quinta-feira (23) uma capacitação que reúne cerca de 120 profissionais das Centrais de Regulação de 64 municípios de Mato Grosso do Sul. O treinamento, realizado ao longo de três dias, transforma a experiência de Campo Grande em referência para a implantação do sistema em todo o Estado.

Na prática, o e-SUS Regulação vai integrar informações que hoje estão espalhadas em diferentes plataformas, permitindo uma gestão mais organizada das solicitações e oferecendo dados mais qualificados para o planejamento da oferta de serviços de saúde. Para a população, a expectativa é de um processo mais transparente, integrado e eficiente.

A nova plataforma substituirá gradualmente sistemas antigos, como o Sisreg (Sistema de Regulação), utilizado desde meados dos anos 2000. Segundo a Superintendência de Atenção Especializada e Urgência à Saúde da Sesau, a mudança é necessária para atender às atuais demandas de integração de dados e gestão das filas. A migração para o e-SUS Regulação está prevista para ocorrer entre outubro e novembro deste ano.

O gerente de Regulação Ambulatorial da Sesau, Daniel Kiozo Saito, afirmou que o município trabalha para garantir uma transição segura e preparar as equipes para aproveitar melhor as funcionalidades do novo sistema. “Estamos trabalhando para garantir uma transição segura e, ao mesmo tempo, compartilhando essa experiência com os municípios do Estado. A capacitação é importante justamente para que as equipes estejam preparadas para essa mudança e possam aproveitar melhor as funcionalidades da nova plataforma, fortalecendo a regulação e a organização do acesso aos serviços de saúde”, destacou Saito.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, ressaltou que a escolha de Campo Grande como município-piloto reforça o protagonismo da Capital em projetos de modernização do SUS. Ele lembrou que, recentemente, o município também foi o primeiro do país a implantar o e-SUS Assistência Farmacêutica. “Recentemente, a Capital se tornou o primeiro município do Brasil a implantar o e-SUS Assistência Farmacêutica, sistema do Ministério da Saúde que qualifica a gestão de medicamentos e fortalece o atendimento à população. Agora, somos novamente escolhidos para participar de um processo estratégico de modernização da Saúde Pública, e essa experiência também nos permite compartilhar conhecimento com outros municípios”, afirmou.

Representantes do Ministério da Saúde participam da capacitação apresentando as funcionalidades da plataforma e orientando os municípios sobre a implantação. A técnica da Coordenação-Geral de Regulação e Avaliação do ministério, Miriam Vieira, explicou que um dos principais objetivos do e-SUS Regulação é ampliar a visibilidade das filas de espera em todo o país, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões pelos gestores de saúde.