Seis jogos agitam rodada do futebol de base de MS neste sábado

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O futebol de base de Mato Grosso do Sul terá um sábado (25) movimentado, com seis partidas válidas por competições organizadas pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul). Os confrontos serão realizados em Campo Grande, Dourados, Ivinhema, Naviraí e Mundo Novo, envolvendo equipes das categorias Sub-11, Sub-13, Sub-14, Sub-15 e Sub-16.

O principal destaque da rodada é a definição do segundo finalista do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13. Às 15h, no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, Náutico FC e EC Águia Negra disputam a vaga na decisão. O time campo-grandense entra em campo com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar. O classificado enfrentará o EC Comercial, que garantiu presença na final ao eliminar o Corumbaense FC nos pênaltis, após dois empates na semifinal.

Em Dourados, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15 terá a realização de uma partida atrasada da quinta rodada da primeira fase. Às 13h30, no Estádio Douradão, CD Sete de Setembro e Ubiratan EC/DS se enfrentam em duelo válido pelo Grupo E. Na sequência, também no Douradão, às 15h, Ubiratan e Maracaju AC encerram a terceira rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-11.

A programação ainda conta com três partidas da Copa Regional Grande Dourados. Pela categoria Sub-14, o Instituto Ismaily recebe o MS FC às 16h, no Estádio Saraivão, em Ivinhema. Já pelo Sub-16, dois confrontos completam a rodada. Em Mundo Novo, o URSO enfrenta o EC Águia Negra às 15h30, na Toca do Urso. No mesmo horário, o CE Naviraiense recebe o Ponta Porã SE no Estádio Virotão, em Naviraí.

Com jogos decisivos e confrontos importantes pela fase de classificação, a rodada promete movimentar o futebol de base sul-mato-grossense e reunir jovens talentos em diferentes regiões do Estado.