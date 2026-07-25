Corumbá investe R$ 2,5 milhões em 28 câmeras com reconhecimento facial

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A Prefeitura de Corumbá abriu licitação estimada em R$ 2.547.071,38 para ampliar o sistema de videomonitoramento da cidade. O projeto prevê a implantação de 28 pontos de câmeras, além da modernização da central usada pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Dos 28 equipamentos previstos, 20 serão câmeras Speed Dome, capazes de girar, aproximar imagens e cobrir áreas mais amplas. Elas terão licenças para reconhecimento facial. As outras 8 câmeras fixas deverão contar com tecnologia LPR (leitura automática de placas de veículos).

A contratação não se limita à compra das câmeras. A empresa vencedora deverá instalar e colocar todo o sistema em funcionamento, fornecer programas, fazer a configuração dos equipamentos, prestar manutenção e suporte técnico e repassar o conhecimento necessário para que os servidores municipais possam operar a estrutura.

O projeto também inclui a instalação de 40 quilômetros de fibra óptica, 20 postes de concreto e 20 braços metálicos para fixação das câmeras. Cada ponto deverá receber ainda equipamentos como nobreak, switch de rede e caixa de proteção.

A central de monitoramento será equipada com um videowall formado por seis telas de 55 polegadas, quatro estações de trabalho, servidor para processamento e armazenamento de imagens, além de móveis e equipamentos de climatização. A sala também passará por adequações elétricas e estruturais.

O sistema deverá ser integrado à plataforma Córtex, utilizada para cruzamento e análise de informações na área de segurança pública. O edital também prevê ferramentas para análise e armazenamento das imagens captadas.

Esse investimento está ligado ao Convênio Plataforma +Brasil. Os documentos consultados não informam em quais bairros ou cruzamentos as novas câmeras serão instaladas, nem quantos equipamentos já funcionam atualmente em Corumbá.