Certificado digital para MEI: quando é obrigatório e qual e-CNPJ comprar

A dúvida nasce no primeiro cliente diferente: a empresa que pede nota com CNPJ e o portal da prefeitura que não emite.

Imagine uma confeiteira formalizada como MEI que sempre vendeu para pessoa física e emitiu nota pelo portal da prefeitura sem dificuldade. Um dia uma empresa encomenda 300 doces para um evento e pede nota fiscal com o CNPJ dela. O portal não emite; o contador diz que aquilo é NF-e e pede o certificado. A dúvida sobre certificado digital para MEI quase sempre nasce assim: não da regra, mas do primeiro cliente diferente.

Este texto explica quando o MEI é obrigado a ter certificado e quando não é, o que o portal nacional de NFS-e mudou, o que o login gov.br substitui, qual certificado comprar, quanto custa e o que acontece com quem vende para empresa sem certificado.

O MEI é obrigado a ter certificado?

Nenhuma lei obriga o microempreendedor individual a ter certificado digital. As obrigações do MEI, como a declaração anual, o pagamento mensal do DAS e o cadastro de empregado no e-Social, são feitas com código de acesso ou com a conta gov.br.

O que cria a obrigação não é o enquadramento, e sim o documento fiscal que o MEI precisa emitir. Nota de serviço, não precisa. Nota de produto para outra empresa ou para outro estado, precisa.

Por isso a resposta correta é "depende do que você vende e para quem".

Certificado digital para MEI: quando precisa e quando não

A tabela reúne as situações mais comuns.

Situação Documento Precisa de certificado Alternativa Presta serviço para pessoa física ou empresa NFS-e pelo emissor nacional Não Conta gov.br Vende produto para consumidor final na loja Sem nota, ou NFC-e se o estado exigir Só se emitir NFC-e Dispensa de nota para pessoa física Vende produto para empresa NF-e modelo 55 Sim Nenhuma Vende produto para outro estado NF-e modelo 55 Sim Nenhuma Vende em marketplace com nota exigida pela plataforma NF-e Sim Nenhuma Declaração anual, DAS, e-Social do empregado Obrigações do MEI Não Código de acesso ou gov.br

Quem cai nas linhas do "sim" precisa de um e-CNPJ, e o formato A1 de um ano é o que os emissores de nota aceitam sem token. A página de certificado digital para MEI mostra o preço do e-CNPJ A1 por certificadora e onde emitir no mesmo dia.

O que o emissor nacional mudou

Desde setembro de 2023, o MEI prestador de serviço emite a NFS-e pelo emissor nacional, no portal ou no aplicativo, com a conta gov.br. Isso encerrou a exigência de certificado que algumas prefeituras faziam e unificou o modelo de nota.

Esse portal não emite NF-e de produto. Para isso continua valendo o emissor da SEFAZ do estado ou um sistema privado, e os dois exigem certificado.

O MEI que faz as duas coisas, serviço e produto, usa o portal nacional para o serviço e o certificado para o produto.

Como emitir o certificado

A sequência abaixo é a de quem nunca teve e precisa da nota na semana.

Confira no cadastro do MEI se o CNPJ está ativo e se a atividade permite a venda de produto que você faz. Escolha uma certificadora da ICP-Brasil e o e-CNPJ A1 de um ano; MEI não precisa de contrato social, o CCMEI basta. Faça a validação por videoconferência, com documento com foto, ou presencialmente numa autoridade de registro. Baixe o arquivo .pfx e guarde a senha e uma cópia fora do computador. Instale o certificado no emissor de NF-e da SEFAZ ou no sistema que você escolher. Emita uma nota de teste em homologação antes da primeira venda real.

Quanto custa e o que vem junto

O e-CNPJ A1 de um ano fica na faixa de cem a duzentos e poucos reais, variando por certificadora e por promoção. Não há mensalidade nem taxa por nota emitida. O emissor gratuito da SEFAZ ou um sistema de nota com plano de entrada completa o custo.

A3 em token custa mais, pela mídia, e não faz sentido para o MEI que emite pouco: o A1 instalado resolve.

Renovar antes de vencer é mais barato e dispensa nova validação na maioria das certificadoras.

O que acontece sem certificado

Vender produto para empresa sem NF-e é vender sem documento fiscal, o que expõe o MEI a multa na fiscalização e faz o cliente recusar a compra, porque ele precisa da nota para o próprio fiscal.

Marketplace que exige nota bloqueia o repasse ou a conta do vendedor sem certificado.

Ultrapassar o limite de faturamento do MEI por causa de vendas a empresas é outro efeito colateral que o contador precisa acompanhar.

Gov.br prata e ouro: o que substitui

O login gov.br em nível prata ou ouro serve para o emissor nacional de NFS-e, para o portal do empreendedor, para o e-CAC como pessoa física e para assinar documentos com validade avançada. É gratuito e resolve a vida do MEI de serviço.

Ele não assina NF-e, não emite NFC-e e não serve onde a lei exige assinatura qualificada. Nessas situações, só o certificado ICP-Brasil.

Ter o gov.br nível ouro e, se precisar, o certificado A1 da empresa é a combinação completa.

Perguntas frequentes sobre certificado digital para MEI

MEI precisa de certificado digital?

Só se emitir NF-e de produto, para empresa ou para outro estado, ou NFC-e no varejo. Serviço, declaração anual e DAS não exigem.

Qual certificado o MEI compra?

O e-CNPJ em formato A1, arquivo válido por um ano, que os emissores de nota aceitam sem token.

Quanto custa?

Entre R$ 100 e pouco mais de R$ 200 por ano, sem mensalidade, conforme a certificadora.

Precisa de contrato social?

Não. O MEI comprova a empresa com o CCMEI e o documento com foto do titular.

A conta gov.br substitui?

Para NFS-e, obrigações do MEI e assinatura avançada, sim. Para NF-e e NFC-e, não.

E se eu vender produto sem nota?

Fica exposto a multa e o cliente empresa recusa a compra, porque depende da nota para o próprio fiscal. Marketplaces bloqueiam a conta.

Resumo

O certificado digital para MEI não é obrigação do enquadramento, e sim do documento fiscal: serviço sai pelo portal nacional com o login gov.br, mas produto vendido para empresa, para fora do estado ou em marketplace exige NF-e assinada com e-CNPJ. O formato é o A1, válido por um ano, na faixa de cem a duzentos e poucos reais, emitido por videoconferência com o CCMEI e o documento do titular, sem contrato social. Gov.br prata ou ouro cobre o resto. Vender mercadoria a empresa sem certificado é vender sem nota, com multa e cliente perdido.