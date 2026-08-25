Colheita de milho em MS chega a 75% e passa de 1,6 milhão de hectares

Produtores rurais de Mato Grosso do Sul colheram 75,1% da área de milho da segunda safra até sexta-feira (21), o que corresponde a aproximadamente 1,66 milhão de hectares. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (25) pela Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul).

Em duas semanas, a retirada do cereal avançou 26,1 pontos percentuais, já que em 7 de agosto o índice era de 49%. A área colhida cresceu cerca de 580 mil hectares no período, ante os 1,08 milhão de hectares contabilizados no levantamento anterior.

Apesar da aceleração, o ritmo da colheita permanece 5,4 pontos percentuais atrasado em relação ao ciclo 2024/2025 para a mesma data. Na medição anterior, a diferença era de 6,4 pontos percentuais.

A região norte lidera os trabalhos, com média de 92% da área concluída. Em seguida aparecem a região centro, com 77,5%, e a região sul, com 71,6%. Em 7 de agosto, os índices eram de 60,1%, 48,3% e 47,4%, respectivamente. Os avanços no período chegaram a 31,9 pontos percentuais no norte, 29,2 no centro e 24,2 no sul.

Estimativa de produção

A estimativa para a segunda safra segue em 2,206 milhões de hectares cultivados, com produtividade média de 84,2 sacas por hectare e produção de 11,139 milhões de toneladas. As avaliações preliminares encontraram rendimentos entre 40 e 192 sacas por hectare nas propriedades acompanhadas.

A Aprosoja prevê atualizar a produtividade média estadual no início de setembro, quando a amostragem de campo deve alcançar 10% da área plantada.

Condições das lavouras

As condições gerais das lavouras permanecem praticamente estáveis. Cerca de 69% da área é classificada como boa, 19,7% como regular e 11,3% como ruim. Os percentuais correspondem a 1,522 milhão de hectares em boas condições, 435 mil hectares regulares e 248,9 mil hectares ruins.

A região nordeste apresenta o melhor quadro, com 96,7% das plantações avaliadas como boas. Já a região centro concentra a maior proporção de lavouras em condição ruim, com 23,8%.