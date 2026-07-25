Mutirão tapa-buracos nas Moreninhas neste sábado

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Quatro vias das Moreninhas III receberão neste sábado (25) um mutirão de tapa-buracos com duas frentes simultâneas e uso previsto de 100 toneladas de massa asfáltica. Equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) começarão pelas avenidas Grande Floresta e Araticum, em Campo Grande. Os trabalhos também alcançarão as ruas Guarabu da Serra e Copaíba.

Uma equipe iniciará a manutenção pela Avenida Grande Floresta, enquanto a segunda partirá da Avenida Araticum. As frentes avançarão separadamente para ampliar a área atendida durante o sábado. A prefeitura não divulgou o horário de início nem informou se haverá bloqueios temporários nas vias.

O serviço não ficará restrito ao mutirão deste fim de semana. A Sisep manterá as equipes nas Moreninhas III durante a próxima semana e ampliará o volume de massa asfáltica aplicado no bairro. O município não informou a quantidade total prevista até o encerramento da manutenção.

A ação integra uma sequência de mutirões realizada aos sábados em diferentes regiões de Campo Grande. O Aero Rancho recebeu uma força-tarefa semelhante antes da inclusão das Moreninhas III no cronograma. As operações complementam os reparos executados pela Sisep nos dias úteis.

Durante a semana, a secretaria distribui equipes por diferentes regiões da Capital, conforme o planejamento de manutenção da malha viária. Os mutirões concentram mais trabalhadores e material em um único bairro para acelerar o atendimento. A prefeitura adota o formato para ampliar os reparos sem interromper o cronograma regular.

O trabalho faz parte do Vira CG Infraestrutura, programa que reúne mais de R$ 280 milhões em investimentos municipais. O pacote inclui obras de drenagem, pavimentação, recapeamento, implantação de ciclovias e manutenção de ruas e avenidas. O valor engloba diferentes intervenções e não corresponde apenas ao serviço de tapa-buracos.

Em outra frente, a prefeitura de Campo Grande também mantém ações de fiscalização e manutenção em outras áreas da cidade. Moradores de diferentes bairros têm relatado problemas recorrentes com crateras e buracos, como na ciclovia Wilson Paes, onde o reaparecimento dos defeitos gerou críticas. A administração municipal afirma que os mutirões e o programa de infraestrutura buscam atender essas demandas de forma contínua, com investimentos que ultrapassam R$ 280 milhões em diversas obras viárias na capital.