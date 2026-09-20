Déficit de reserva legal: cálculo, isenção e os quatro modos de regularizar

Déficit de reserva legal tem quatro saídas no Código Florestal, e compensar no mesmo bioma custa uma fração de recompor.

Um produtor de Rio Brilhante recebeu a análise do cadastro ambiental em 2025 com um número que não esperava: a fazenda de 1.200 hectares, toda em soja e milho desde os anos 1980, tinha 32 hectares de mata onde a lei exigia 240. O órgão estadual apontou o passivo e abriu prazo para adesão ao PRA. Recompor 208 hectares significava tirar lavoura de produção por vinte anos; a alternativa era a compensação de reserva legal em outra propriedade do mesmo bioma, que custaria uma fração disso. Déficit de reserva legal é o passivo ambiental mais comum das fazendas abertas antes da década de 1990, e a lei oferece quatro caminhos para resolvê-lo, com custos muito diferentes.

Este texto explica como o déficit é calculado, quem está isento, os quatro modos de regularizar previstos no Código Florestal e o que muda entre recompor e compensar. Fecha com os prazos do PRA e com as consequências de deixar a notificação sem resposta.

Como o déficit de reserva legal é calculado?

O Código Florestal, Lei 12.651/2012, fixa no artigo 12 o percentual mínimo de vegetação nativa que cada imóvel rural precisa manter. São 80% em área de floresta na Amazônia Legal, 35% em cerrado dentro da Amazônia Legal e 20% no restante do país, o que inclui Mato Grosso do Sul.

O déficit é a diferença entre esse percentual e a vegetação nativa que existe no imóvel, medida no CAR e conferida pela análise do órgão estadual. Área de preservação permanente pode ser computada no cálculo da reserva, dentro dos limites do artigo 15, o que reduz o passivo de muitas propriedades com nascentes e rios.

A conta é sobre a área total. Não sobre a área aberta.

Quem está isento

Imóveis de até quatro módulos fiscais que tinham vegetação nativa inferior ao percentual em 22 de julho de 2008 não precisam recompor: a reserva deles é a área que existia naquela data, conforme o artigo 67. O tamanho do módulo varia por município, e em boa parte do estado fica entre 30 e 60 hectares.

Também não há passivo quando a supressão foi autorizada e compensada na época, ou quando o imóvel nasceu do desmembramento de outro que já cumpria a regra.

Quem alega isenção precisa provar. Imagens de satélite e documentos da época bastam.

Os quatro modos de regularizar

O artigo 66 da lei permite quatro caminhos, isolados ou combinados, para quem já tinha o passivo na data de corte de 2008.

Modo Como funciona Custo e prazo Recomposição Plantio de nativas na própria área, com mudas ou semeadura Até 20 anos, um décimo a cada dois anos; tira a área da produção Regeneração natural Isolar a área e deixar a vegetação voltar sozinha Baixo custo, mas exige que o solo tenha potencial de regeneração Compensação por CRA Compra de Cota de Reserva Ambiental de imóvel com excedente no mesmo bioma Preço de mercado por hectare; imediato após o registro Compensação por servidão ambiental Arrendamento de área excedente de outro imóvel, com averbação Aluguel anual ou perpétuo; contrato registrado na matrícula Compensação por doação ou área própria Doação de área em unidade de conservação pendente ou cadastro de outro imóvel equivalente Compra da área; regularização fundiária da unidade

A compensação exige área no mesmo bioma e, quando fora do estado, em área prioritária definida pelos órgãos ambientais.

Recompor ou compensar?

É uma conta. A lista abaixo a organiza.

Calcular o valor da produção que a área a recompor gera por ano e multiplicar por vinte anos. Levantar o custo de mudas, cercas, mão de obra e manutenção da recomposição no mesmo período. Cotar o hectare de mata nativa disponível para compensação no mesmo bioma, em CRA ou servidão. Verificar se o imóvel tem área de preservação permanente que possa ser computada e reduza o déficit. Considerar a combinação: recompor uma parte de baixa produtividade e compensar o restante. Escolher o caminho e formalizar no termo de compromisso do PRA.

O Programa de Regularização Ambiental

Quem tem déficit de reserva legal adere ao Programa de Regularização Ambiental do seu estado, assina o termo de compromisso com o modo escolhido e o cronograma, e passa a ter as multas por supressão anterior a 2008 suspensas. Cumprido o termo, elas são convertidas em serviços ambientais e extintas.

Em MS, o programa é conduzido pelo Imasul, e a análise dos cadastros vem sendo feita em lotes, com notificação eletrônica ao proprietário.

Perder o prazo custa caro. A suspensão das multas cai, e a cobrança reabre.

Notificação sem resposta: o que acontece

O cadastro fica com status pendente ou cancelado, o que bloqueia o crédito rural e o licenciamento de qualquer atividade no imóvel. A área continua embargada para novas aberturas, e o órgão pode lavrar auto de infração pela ausência de reserva, com multa por hectare.

Na venda, o comprador assume o passivo. O desconto que ele calcula costuma passar do custo de regularizar.

Esse passivo não prescreve enquanto a área não é recomposta ou compensada, porque a obrigação é do imóvel, não da pessoa.

Custos de referência

O preço da compensação varia por bioma e por estado, e o Cerrado tem oferta maior de área excedente do que a Mata Atlântica. Em geral, compensar sai por uma fração do valor de uma área produtiva equivalente, porque a mata em pé vale menos do que a lavoura.

Já a recomposição custa mudas, plantio e manutenção por hectare, mais a produção perdida. E leva duas décadas.

A escolha depende da produtividade da área que sairia de produção. Por isso a conta é fazenda a fazenda.

Perguntas frequentes sobre déficit de reserva legal

Como sei se tenho déficit de reserva legal?

Pela análise do cadastro feita pelo órgão estadual, que compara a mata existente com o percentual do artigo 12 do Código Florestal.

Posso compensar em outro estado?

Pode, desde que no mesmo bioma e em área considerada prioritária pelos órgãos ambientais, conforme a lei.

A área de preservação permanente conta na reserva?

Conta, dentro dos limites do artigo 15, desde que não implique novo desmatamento e o imóvel esteja no cadastro.

Pequena propriedade precisa regularizar?

Até quatro módulos, a reserva é a mata existente em julho de 2008. Não há obrigação de recompor o que faltava naquela data.

Quanto tempo tenho para recompor?

Até vinte anos, recompondo pelo menos um décimo da área a cada dois anos, conforme o termo de compromisso assinado.

As multas antigas somem com a adesão?

Ficam suspensas com a assinatura do termo e são extintas quando ele é cumprido, para infrações anteriores à data de corte de 2008.

Resumo

Déficit de reserva legal é a diferença entre o percentual exigido pelo artigo 12 do Código Florestal, que é de 20% em MS, e a vegetação nativa existente no imóvel, medida no CAR. Pequenas propriedades mantêm o que tinham em julho de 2008. Para as demais, a lei permite recompor em até vinte anos, deixar regenerar ou compensar em outra área do mesmo bioma por CRA, servidão ambiental, doação ou cadastro de imóvel equivalente. Aderir ao PRA suspende as multas antigas, e quem deixa a notificação sem resposta perde crédito rural, licenciamento e valor de venda.