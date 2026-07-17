Dólar a R$ 5,09 e bolsa caem após tarifa dos EUA

Por Ede Notícias · 17 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O dólar comercial fechou em alta nesta quinta-feira (16), cotado a R$ 5,0983 no mercado brasileiro, após avanço de 0,40%. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores do país, caiu 1,28% e encerrou o pregão aos 173.753 pontos.

A moeda norte-americana acumula queda de 0,20% nesta semana, recuo de 1,25% no mês e desvalorização de 7,11% desde o início do ano. Já o indicador da Bolsa registra perda de 1,04% na semana. Em julho, o índice sobe 2,32% e, no acumulado de 2026, avança 9,24%.

O mercado reagiu à confirmação da tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros. A medida foi oficializada pelo USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos) e entra em vigor em 22 de julho.

A decisão encerra uma investigação iniciada há um ano. O governo norte-americano afirma que o Brasil mantém práticas que restringem o comércio com empresas dos Estados Unidos. Entre os pontos citados estão o Pix, o mercado de etanol, o desmatamento ilegal e a pirataria.

Apesar da nova cobrança, produtos importantes da pauta de exportação brasileira, como petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose, ficaram fora da tarifa.

O Ministério da Fazenda avalia que o impacto econômico da medida tende a ser limitado. A pasta considera que a participação do mercado americano nas exportações brasileiras e a lista de exceções reduzem os efeitos sobre a atividade econômica.

O cenário internacional também pressionou os ativos financeiros. Investidores acompanharam a continuidade do conflito entre Estados Unidos e Irã, que mantém incertezas sobre o abastecimento mundial de petróleo e aumenta a aversão ao risco nos mercados.

No fechamento do mercado, o barril do petróleo Brent recuou 0,85%, cotado a US$ 84,23, enquanto o WTI (West Texas Intermediate) caiu 0,82%, negociado a US$ 78,95 por barril.