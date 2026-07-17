Drone com celulares é interceptado antes de abastecer presídio em Dourados

Por Ede Notícias · 17 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Um drone que transportava 14 carregadores de celular, um aparelho telefônico e outros materiais foi interceptado antes de abastecer a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, na noite de quinta-feira (16).

Segundo a Polícia Penal, um policial penal que estava na torre de vigilância identificou o sobrevoo da aeronave e acionou a equipe de plantão. Com as informações sobre a direção do voo, policiais penais que faziam ronda na área externa seguiram até o ponto de onde o drone era operado.

Conforme a corporação, o responsável abandonou uma mochila e fugiu ao perceber a aproximação da equipe. Além do drone, a equipe apreendeu 15 baterias do equipamento, 14 carregadores de celular, um aparelho celular, quatro chips, sete fones de ouvido, cinco películas para celular, dois cigarros eletrônicos e dois pacotes de tabaco.

Na mochila também havia 152 bolsos para acondicionamento de materiais, 12 tesouras, duas fitas isolantes, uma fita plástica, dois isqueiros, um kit para preparo de drogas, dois dichavadores, dez tubos transparentes, um rolo de linha, 19 recipientes de silicone e quatro fontes de alimentação.

De acordo com a Polícia Penal, todo o material foi recolhido e encaminhado para investigação. O celular deixado pelo suspeito também será analisado para auxiliar na identificação do operador do drone e de outros possíveis envolvidos na tentativa de enviar objetos para o interior da unidade penal.

Em outra ocorrência na região, a Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado na BR-163. A vítima foi identificada e a polícia apura se houve atropelamento. O caso está sob análise para esclarecer as circunstâncias do óbito.