Semana fecha com 971 vagas de emprego em Campo Grande

Por Ede Notícias · 17 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 971 vagas de emprego em 120 funções nesta sexta-feira (17), em Campo Grande. O atendimento ocorre das 7h às 13h, na sede da fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Do total, 639 oportunidades são destinadas a candidatos sem experiência profissional.

As maiores ofertas são para auxiliar de limpeza (118), alimentador de linha de produção (110), operador de caixa (94), repositor de mercadorias (40), açougueiro (33), atendente de lojas e mercados (28), resgatista (25), atendente de lanchonete (20), atendente de padaria (20), motorista de ônibus urbano (20), técnico de refrigeração (20) e técnico em sondagem (20).

Também há vagas para atendente de lojas (19), auxiliar de cozinha (17), auxiliar administrativo (16), garçom (16), costureira em geral (15), motorista de ambulância (15), operador de vendas (15), técnico de carnes e derivados (15), costureira de máquinas industriais (12), auxiliar de lavanderia (11), eletricista (10), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (10), pedreiro (9) e encanador (9), entre outras funções.

Entre as vagas que não exigem experiência estão alimentador de linha de produção (110), operador de caixa (102), auxiliar de limpeza (65), repositor de mercadorias (40), resgatista (25), atendente de lanchonete (20), atendente de padaria (20), atendente de lojas e mercados (28), atendente de lojas (17), costureira em geral (15), motorista de ambulância (15), operador de vendas (15), técnico de carnes e derivados (15) e técnico em sondagem (20).

A fundação também disponibiliza 7 vagas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para auxiliar de estoque (3), auxiliar de limpeza (2), ajudante de carga e descarga de mercadoria (1) e empacotador à mão (1).

Já as vagas temporárias somam 12 postos, distribuídos entre garçom (10), auxiliar de expedição (1) e auxiliar de limpeza (1).

A Funsat orienta os trabalhadores a manterem o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde é possível consultar as vagas compatíveis com o perfil profissional, além de acessar informações sobre contratos de trabalho e seguro-desemprego.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os interessados devem comparecer à sede da Funsat durante o horário de atendimento, das 7h às 13h, com documentos pessoais.