Terreno abandonado vira foco de insegurança e violência em Campo Grande

Por Ede Notícias · 14 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Abandonado há dois anos, um terreno no Bairro Santa Carmélia, em Campo Grande, tem gerado insegurança entre os moradores. A denúncia é da auxiliar administrativa Laura Cristina, de 50 anos. Ela afirma que o local se tornou abrigo para usuários de drogas e já foi cenário de violência contra uma mulher.

O imóvel fica na Rua Terlita Garcia, em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde). Segundo Laura, agentes de saúde já estiveram no local e emitiram notificações. “Já notificaram o terreno, mas não vira nada”, afirmou.

A construção que existia no terreno foi demolida, restando apenas escombros. Sem limpeza e fiscalização, a área passou a causar transtornos à vizinhança. “O terreno tornou-se ponto frequente de entrada e permanência de usuários de drogas, gerando insegurança e medo para moradores, pacientes, funcionários e demais pessoas que circulam diariamente nas proximidades”, relata a moradora.

De acordo com Laura, uma mulher já foi agredida no local. “Já houve, inclusive, ocorrência de violência contra uma mulher dentro do local, o que demonstra a gravidade da situação e o risco que esse ambiente abandonado representa. Eles brigaram e a mulher saiu de lá arrebentada”, disse.

Outro problema apontado é o uso do terreno como banheiro a céu aberto, o que tem provocado mau cheiro constante. “A falta de limpeza e manutenção favorece a presença e proliferação de animais e insetos peçonhentos, que invadem as residências vizinhas, expondo moradores, crianças, idosos e usuários da unidade de saúde”, completa.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para comentar a situação, mas não houve retorno até o momento. O espaço segue aberto.