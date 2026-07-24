Golpe do falso estorno: idosos perdem R$ 16 mil após enviar foto

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Casal de idosos perde R$ 16 mil em golpe do falso estorno em Terenos

Um casal de idosos morador de Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande, perdeu R$ 16 mil ao cair no golpe do falso estorno. O criminoso se passou por funcionário da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) e usou dados das vítimas para fazer empréstimos bancários.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher de 65 anos recebeu a ligação de um homem que se identificou como Matheus. No telefone, o estelionatário se apresentou como funcionário da operadora de saúde e afirmou que a vítima tinha o direito de receber um estorno de R$ 450, relativo ao pagamento indevido de uma mensalidade.

O criminoso disse que para efetivar a devolução do dinheiro era preciso uma foto digitalizada do marido da vítima. De posse do arquivo e dos dados dos idosos, o autor contratou um empréstimo de R$ 12 mil na conta do homem de 69 anos.

No entanto, o casal só descobriu o golpe após o gerente da agência de outro banco do município ligar para a mulher, alertando sobre uma movimentação atípica em sua conta. Ela decidiu ir até o local e então constatou que outro empréstimo, no valor de R$ 4.000, também havia sido realizado em seu nome sem autorização.

O caso foi registrado como fraude eletrônica na Delegacia de Polícia Civil de Terenos. A polícia tenta identificar o autor, que utilizava um número de telefone com DDD 67 e que atualmente se encontra bloqueado.

No começo do mês, a Cassems divulgou um alerta nas redes sociais orientando os beneficiários sobre esse tipo de golpe. Segundo a instituição, não são realizadas chamadas de vídeo para confirmar dados pessoais, fazer reconhecimento facial, tratar de estornos, pagamentos ou qualquer outro tipo de atendimento.

A orientação é para que os usuários desconfiem de mensagens ou ligações com solicitações incomuns e não compartilhem informações pessoais. Em caso de dúvida, a recomendação é entrar em contato exclusivamente pelos canais oficiais da Cassems ou pelo telefone (67) 3314-1010.