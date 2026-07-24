Mãe de autista agredida defende padrasto em áudio

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 3 min de leitura

Em uma gravação que circula na imprensa paraguaia, a suposta mãe da menina brasileira de 6 anos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) agredida pelo padrasto afirma que o rapaz era visto pela criança como uma "figura de pai". O áudio foi divulgado nesta quinta-feira (23). A mulher diz que não tenta justificar as agressões e alega que o episódio foi isolado.

Na mensagem, a mulher se apresenta como mãe da criança e afirma, em espanhol, que passou a ser apontada como "negligente" desde que o caso ganhou repercussão. Ela nega que tenham ocorrido outras agressões dentro de casa e diz que a família sempre foi unida.

"A sociedade está contra mim como se eu fosse uma mãe ruim nesta situação. O que aconteceu não tem justificativa, e também não estou defendendo o agressor, mas quero que a verdade seja dita. Isso nunca aconteceu em casa. Nunca houve qualquer tipo de agressão. Somos uma família muito unida, temos pessoas que nos conhecem e somos uma família cristã", diz trecho do áudio.

A suposta autora acusa familiares paternos de divulgar informações falsas. Ela afirma que algumas pessoas teriam sido pressionadas a prestar declarações e diz possuir provas para sustentar sua versão. "A sociedade precisa saber a verdade porque essas pessoas foram longe demais ao me incriminar. Existem muitas mentiras e muitas coisas que mandaram fazer sob pressão. Tenho provas para mostrar a verdade", afirma.

Ela também defende a família do companheiro e acusa parentes paternos de tentar obter vantagens financeiras relacionadas a benefícios sociais. "Os parentes da minha filha dependem do governo e usam qualquer situação para tirar proveito. Não se importaram em expor a imagem de uma criança", diz.

A mulher afirma que toda a família do companheiro acolhia a criança e que pretende apresentar documentos para comprovar suas declarações. Ela aceita passar por exame toxicológico e acusa a avó paterna de ameaças. Ela sustenta que o pai biológico esteve ausente da criação da filha.

O caso - A menina foi levada ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero com hematomas nas costas, peito, pescoço, rosto, braços e nádegas. A mãe havia saído para trabalhar e deixou a filha sob os cuidados do companheiro. O hospital comunicou o caso após a equipe médica identificar lesões compatíveis com agressões.

O padrasto, de 23 anos, foi preso e encaminhado para a Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero. O médico legista Marcos Prieto informou que os ferimentos podem ter sido provocados com as mãos ou um pedaço de madeira.

A Promotoria do Paraguai também passou a investigar a conduta da mãe por suspeita de falha no dever de cuidado com a filha. Na terça-feira (21), o juiz paraguaio Edison Escobar concedeu a guarda provisória da menina a um casal de pastores indicado pela mãe. Uma avaliação psicológica apontou vínculo afetivo entre a criança e os responsáveis. O magistrado proibiu a mãe de se aproximar da filha e autorizou visitas do pai biológico.

A decisão provocou reação da família paterna, da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul) e de representantes políticos, que defenderam a concessão da guarda ao pai ou à avó paterna. A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Ponta Porã, Vanessa dos Santos, divulgou denúncia de que a mãe teria recebido R$ 8 mil da avó da criança sob a promessa de devolvê-la, mas não cumpriu o acordo.