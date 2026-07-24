Funsat oferece 630 vagas de primeiro emprego em Campo Grande

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A semana termina com 630 vagas sem exigência de experiência profissional em Campo Grande. Ao todo, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 941 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (24), distribuídas em 120 funções. Também há 13 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e dez temporárias.

Entre as oportunidades voltadas a quem busca o primeiro emprego, o maior número de postos é para alimentador de linha de produção (110). Em seguida aparecem operador de caixa (99), auxiliar de limpeza (65), operador de telemarketing ativo e receptivo (51), repositor de mercadorias (29), atendente de lojas e mercados (28), resgatista (25), atendente de lanchonete (20), técnico em sondagem para obras de saneamento (20), motorista de ambulância (15), técnico de carnes e derivados (15), auxiliar de lavanderia (11), garçom (10), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (10), auxiliar de linha de produção (9), estoquista (8), auxiliar administrativo (6) e analista de pesquisa operacional (6).

No painel geral de vagas, que soma 941 oportunidades, as maiores ofertas continuam concentradas em funções operacionais e do comércio. Há vagas para auxiliar de limpeza (111), alimentador de linha de produção (110), operador de caixa (99), operador de telemarketing ativo e receptivo (51), repositor de mercadorias (29), atendente de lojas e mercados (28), açougueiro (26), resgatista (25), atendente de lanchonete (20), motorista de ônibus urbano (20), técnico de refrigeração (20), técnico em sondagem para obras de saneamento (20), atendente de lojas (19), auxiliar de cozinha (16), garçom (16), motorista de ambulância (15) e técnico de carnes e derivados (15).

Também há oportunidades para assistente administrativo, eletricista, costureira, conferente de logística, cuidador de idosos, encanador, fiscal de loja, jardineiro, mecânico, montador, pedreiro, pizzaiolo, recepcionista, soldador, supervisor, técnico de enfermagem, vendedor interno e diversas outras ocupações.

Para pessoas com deficiência, a fundação oferece 13 vagas, sendo para auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (3), auxiliar de limpeza (2), ajudante de carga e descarga de mercadorias (1), empacotador à mão (1) e repositor de mercadorias (1). Já as dez vagas temporárias são destinadas à função de garçom.

Os interessados devem comparecer à Funsat com documentos pessoais e Carteira de Trabalho ou manter o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.