Helicóptero da PM pousa em rotatória e domina audiência

Por Ede Notícias · 18 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O vídeo de um helicóptero da Polícia Militar pousando em uma rotatória durante patrulhamento foi o conteúdo mais assistido da TV News nesta semana. Outro destaque foi um domingo marcado por discussões e quedas de patinete no Parque dos Poderes. Os dois assuntos lideraram a audiência entre os conteúdos publicados nos últimos dias.

Eles dividiram espaço com casos policiais, histórias curiosas e personagens que viralizaram nas redes sociais. A reportagem sobre a bolsa inspirada no filme "O Diabo Veste Prada" que ganhou uma versão sul-mato-grossense também está entre os destaques. O vídeo mostra a criação que adaptou o acessório famoso do cinema a elementos regionais.

Outro conteúdo bastante assistido foi a história da nota de R$ 50 e do papel higiênico. A explicação dada pelo personagem da reportagem viralizou nas redes sociais, ultrapassou 1 milhão de visualizações e transformou o episódio em meme compartilhado por internautas de todo o País.

Fechando a lista dos destaques, está a ocorrência registrada na região central de Campo Grande. Um homem ferido após ser esfaqueado percorreu parte de uma quadra antes de cair em frente a um hotel. A movimentação mobilizou equipes de socorro e chamou a atenção de quem passava pelo local.