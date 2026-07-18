Barbeiro morto a tiros na frente de casa no Aero Rancho

Por Ede Notícias · 18 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O barbeiro Willian Murielli Moreira dos Santos, de 26 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (18). O crime aconteceu na Rua Pantanal, no Bairro Aero Rancho, região sul de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, a vítima já estava morta.

Equipes da Polícia Militar ouviram um amigo de Willian, de 20 anos. Ele contou que voltava da barbearia da vítima, localizada a cerca de 350 metros do local do crime, acompanhado de Willian e da esposa dele, também de 20 anos. Durante o trajeto, Willian percebeu que havia esquecido o carregador no estabelecimento e retornou para buscá-lo com a esposa.

Segundo o relato, o amigo entrou no imóvel, enquanto o casal permaneceu no portão. Nesse momento, dois homens chegaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto e efetuaram cinco disparos contra o barbeiro. Em seguida, fugiram.

A testemunha afirmou que os suspeitos não levaram nenhum pertence da vítima. A esposa de Willian se jogou no chão para se proteger e não conseguiu reconhecer a voz dos criminosos. Natural de Belém (PA), Willian morava em Campo Grande havia cerca de quatro anos. A família foi informada sobre o crime e deve viajar à Capital para acompanhar o velório e o enterro.

Durante os levantamentos, os policiais não encontraram cápsulas de munição nem outros vestígios da arma de fogo utilizada no crime. As duas testemunhas não conseguiram informar características dos suspeitos nem da motocicleta utilizada na fuga.