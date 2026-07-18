Jacaré de 1,5 metro surpreende moradores no Bairro Oliveira

Por Ede Notícias · 18 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Um jacaré de aproximadamente 1,5 metro de comprimento surpreendeu moradores de Campo Grande na manhã deste sábado (19). O animal foi visto em uma das entradas do Bairro Oliveira, no cruzamento da Avenida Lúdio Martins Coelho com a Rua João Ribeiro Guimarães. A região fica no Parque Linear do Lagoa, às margens do Córrego Lagoa.

A psicóloga Karoline Zanuncio dos Santos, de 23 anos, registrou o momento em vídeo por volta das 9h30. Ela voltava de um atendimento acompanhada do pai. Karoline disse que estava entrando na Rua João Ribeiro Guimarães quando viu uma moça parada olhando para a vegetação, onde há um riacho. O pai percebeu que havia um jacaré no local e parou o carro para observar o animal.

"Meu pai percebeu que tinha um jacaré e paramos para ir lá ver. Quando descemos, avistamos ele e resolvi gravar o vídeo. Foi a primeira vez que vimos um jacaré na região e achamos incrível", disse a jovem.

Moradora do Residencial Oliveira 1 há mais de 20 anos, Karoline afirmou que nunca havia presenciado uma cena parecida. "De longe, para mim, parecia um filhote, mas meu pai disse: 'Não, ele não é filhote, não'", relatou.

A presença de jacarés em Campo Grande não é considerada incomum. No início deste ano, após chuvas intensas, três animais foram encontrados em diferentes bairros da capital, entre eles Chácara dos Poderes, Jardim Aeroporto e Tiradentes. Em todos os casos, a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para fazer o manejo, já que os répteis estavam perto de vias públicas, pontes e córregos.

Segundo a PMA, Campo Grande tem diversos corredores ecológicos que ligam áreas de vegetação e cursos d'água. Esses corredores permitem o deslocamento da fauna silvestre entre diferentes regiões da cidade.

A corporação orienta que, ao encontrar um animal silvestre fora do habitat ou em área urbana, a população não tente se aproximar, capturar ou afugentar o animal. A recomendação é manter distância e acionar a Polícia Militar Ambiental para que a equipe especializada faça o resgate ou o manejo adequado, se necessário.