Homem é esfaqueado por dupla em Campo Grande e fica em estado grave

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Um homem identificado apenas como Carlinhos foi esfaqueado por duas pessoas na noite de terça-feira (21). O crime aconteceu na Rua São Ciro, região do Jardim Leblon, em Campo Grande, por volta das 23h10. Vídeo de câmera de segurança registrou o momento da tentativa de homicídio.

Na gravação é possível ver a vítima sendo atacada pelos dois homens e chegando a cair no chão. Pela imagem é possível ver que Carlinhos usava uma calça clara no momento do ataque. Um dos autores usava camiseta branca e o outro uma de cor escura.

Ao Campo Grande News, uma vizinha que prefere não se identificar disse que a vítima teria "mexido" com a namorada de um dos autores. Todos os envolvidos moram na região. Ainda segundo o relato da mulher, Carlinhos chegou a correr para pedir ajuda em uma conveniência na Avenida Roseira.

"Pegaram ele na rua, aí deram as facadas e depois fugiram. Ele foi socorrido em estado grave para o posto de saúde. A polícia veio aqui e foi atrás, mas ainda não achou ninguém parece", disse a moradora.

A reportagem esteve na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, mas não havia registro de boletim de ocorrência do caso.

Outro caso na região

Em ocorrência separada, uma pilha de embalagens de remédios foi descartada em uma rua de Campo Grande. O material foi encontrado por moradores, que acionaram a limpeza urbana. Não há informações sobre a origem do descarte ou se houve fiscalização.

Também na cidade, um motorista de aplicativo capotou o carro e ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu em uma via movimentada. Equipes de resgate foram chamadas e conseguiram retirar o condutor do veículo. Ele foi levado para atendimento médico.

Outro incidente envolveu um incêndio em terreno baldio, que cobriu o bairro Tijuca com fumaça densa. Bombeiros controlaram as chamas antes que se espalhassem para imóveis próximos. Não houve feridos.

Por fim, um pedreiro ofereceu recompensa para quem encontrar sua moto furtada no bairro Santa Fé. O veículo foi levado durante a noite. O proprietário registrou boletim de ocorrência e pede informações que levem à localização.