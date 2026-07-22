Colégio Refferencial abre inscrições para Prova de Bolsas 2027
O Colégio Refferencial realiza, no dia 1º de agosto, às 8h, a Prova de Bolsas 2027. A seleção oferece bolsas de até 100% para estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano).
A escola alcançou o 1º lugar entre as escolas particulares de Mato Grosso do Sul com mais de 100 participantes no Enem 2024, segundo os microdados do exame. A média geral foi de 633,49. Desde 2012, o colégio soma mais de 600 aprovações em Medicina nas principais universidades públicas e privadas do país.
No Ensino Fundamental II, os estudantes têm aulas de Gestão Financeira, Laboratório de Robótica (RoboMind), Laboratórios de Ciências, simulados SAEB e participação em olimpíadas educacionais. As aulas acontecem das 7h às 12h30, com atividades opcionais das 14h às 16h15. Às sextas-feiras, há momentos cívicos e simulados. O segmento oferece ensino bilíngue.
No Ensino Médio, as aulas ocorrem das 7h às 12h30, com atividades obrigatórias às terças e quartas-feiras, das 14h às 16h15, e opcionais às segundas e quartas. Às sextas-feiras, há momentos cívicos e simulados. O currículo também inclui ensino bilíngue.
Os alunos contam com armários individuais, biblioteca, Educação Física em todas as séries, equipe de professores especializada, participação em feiras científicas e olimpíadas, orientação profissional e vocacional, plantões de dúvidas, preparação para Enem e vestibulares, psicóloga socioemocional, quadra poliesportiva, salas climatizadas, cabines de estudo, sextas culturais, simulados bimestrais e semanais e plataforma Estuda.com.
O material didático do Ensino Fundamental II inclui apostilas FTD Sistema de Ensino, kit de Robótica ROBOTICS, livro de Inglês Standfor Evolution, plataforma digital FTD Iônica, aplicativo SAE+C Mundh e plataforma Estuda.com. Os alunos também participam de aulas de Gestão Financeira, laboratórios de Ciências, Robótica e simulados.
O material didático do Ensino Médio é composto por apostilas FTD Sistema de Ensino, Coleção Prepara Livros Base para os 3º anos, plataforma digital Iônica, aplicativo SAE+C Mundh e plataforma Estuda.com. A preparação é voltada para Enem, vestibulares tradicionais e ingresso nas principais universidades.
Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99919-8621 ou pelo telefone (67) 3043-0109. O colégio fica na Rua da Imprensa, 139, Bairro São Francisco, Campo Grande. Mais informações estão disponíveis no site www.colegiorefferencial.com.br.