Idosos transformam lembranças em poesia em oficina literária

Por Ede Notícias · 12 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Uma oficina da FLIB (Feira Literária de Bonito) mostrou que as melhores poesias podem nascer das lembranças. Voltada para pessoas idosas, a atividade convidou os participantes a resgatar memórias afetivas ligadas à família, aos sabores, aos lugares e às experiências de vida para transformá-las em versos.

Durante o encontro, os idosos compartilharam histórias marcantes e recordações do passado, que serviram de inspiração para a criação de poemas e pequenos textos. A proposta valorizou a oralidade, a escrita e a troca de experiências, mostrando que cada trajetória de vida também pode se transformar em literatura.

A oficina, intitulada "Poética: Arrebol e Outras Cores do Tempo", foi conduzida pela professora Karina Vicelli e integrou a programação da 10ª edição da FLIB. Inspirada na trajetória do escritor Luciano Serafim, a atividade buscou estimular a criatividade, fortalecer a socialização e preservar as memórias dos participantes por meio da poesia e da crônica.

“É importante pensar que nem sempre vamos envelhecer como gostaríamos e que precisamos ter um olhar especial para essa fase da vida. Todos nós queremos chegar lá e envelhecer bem, mas essa faixa etária muitas vezes ainda é deixada de lado”, destacou Karina.

A matéria foi publicada por Clayton Neves em 12/07/2026 e inclui foto de Luana Chadid. O evento ocorreu em Bonito, Mato Grosso do Sul.