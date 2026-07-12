Paciente denuncia estupro em UTI do Hospital Regional

Por Ede Notícias · 12 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Paciente de 27 anos denunciou ter sido vítima de estupro enquanto estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada neste sábado (11) na 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que encaminhou à Justiça pedido de medidas protetivas de urgência contra um técnico de enfermagem de 52 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem está internada desde 15 de junho em razão de complicações decorrentes da gravidez e do pós-parto. Conforme relato apresentado à Polícia Civil por uma familiar, o abuso teria ocorrido na madrugada de sexta-feira (10), durante o plantão noturno na UTI.

Conforme a denúncia, o profissional participou do atendimento à paciente e, após administrar medicamentos, retornou ao leito e teria cometido o abuso sexual enquanto ela estava sonolenta. A vítima relatou que despertou durante o ato, viu o suspeito e ele deixou o local em seguida.

Ainda conforme o registro policial, a paciente contou o ocorrido a uma técnica de enfermagem da equipe que assumiu o plantão. A funcionária acionou a enfermeira responsável e a psicóloga do setor. Segundo a família, o episódio seria comunicado à direção do hospital, mas, até o momento do registro da ocorrência, não havia retorno sobre as providências adotadas pela instituição.

Após deixar a UTI, a paciente foi transferida para um quarto da maternidade, onde passou a permanecer acompanhada por familiares durante todo o período de internação.

Além do registro da ocorrência por estupro de vulnerável, a vítima requereu medidas protetivas. A Polícia Civil pediu à Justiça que o investigado seja proibido de se aproximar da paciente, de manter qualquer tipo de contato com ela e de exercer atividades que envolvam contato direto com pessoas em situação de vulnerabilidade enquanto o caso é apurado.

O caso será investigado pela Deam. A reportagem encaminhou pedido de posicionamento ao Hospital Regional e aguarda retorno.

Esta não é a primeira denúncia de violência sexual envolvendo pacientes internadas no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Em fevereiro de 2021, durante a pandemia de covid-19, uma paciente de 36 anos denunciou ter sido estuprada por um enfermeiro enquanto estava internada na unidade. O caso foi investigado pela Deam e, em março de 2024, o profissional foi condenado pela Justiça por estupro de vulnerável.