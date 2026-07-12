Suspeito morre em abordagem da PM em Três Lagoas
Caique Vinicius Soares de Souza, de 31 anos, morreu após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar na noite deste sábado (11), em Três Lagoas, município a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande. Segundo a corporação, ele era apontado como integrante de uma facção criminosa e possuía extensa ficha criminal. Esta é a 80ª morte decorrente de intervenção de agente do Estado registrada em Mato Grosso do Sul neste ano.
Conforme o site 24h News MS, equipes da Força Tática e do Getam (Grupo Especial Tático de Motos) do 2º Batalhão realizavam uma ação no Condomínio Gilson Teixeira, no Conjunto Habitacional Orestinho, quando Caique teria resistido à abordagem e iniciado a troca de tiros com os policiais.
Durante a abordagem, Caique foi atingido por disparos. Após ser contido e desarmado, ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora. Apesar do atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
Nas redes sociais, amigos contestam a versão apresentada pelos militares e afirmam que Caique trabalhava em uma terceirizada que atua nas empresas de celulose do município.
De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha passagens por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, sequestro e cárcere privado, além de outros delitos. A corporação também informou que ele era investigado por exercer função de liderança dentro de uma facção criminosa.
Esta é a 80ª morte decorrente de intervenção de agente do Estado registrada em Mato Grosso do Sul em 2026. Em todo o ano de 2025, o Estado contabilizou 73 casos.