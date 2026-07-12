Suspeito morre em abordagem da PM em Três Lagoas

Por Ede Notícias · 12 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Caique Vinicius Soares de Souza, de 31 anos, morreu após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar na noite deste sábado (11), em Três Lagoas, município a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande. Segundo a corporação, ele era apontado como integrante de uma facção criminosa e possuía extensa ficha criminal. Esta é a 80ª morte decorrente de intervenção de agente do Estado registrada em Mato Grosso do Sul neste ano.

Conforme o site 24h News MS, equipes da Força Tática e do Getam (Grupo Especial Tático de Motos) do 2º Batalhão realizavam uma ação no Condomínio Gilson Teixeira, no Conjunto Habitacional Orestinho, quando Caique teria resistido à abordagem e iniciado a troca de tiros com os policiais.

Durante a abordagem, Caique foi atingido por disparos. Após ser contido e desarmado, ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora. Apesar do atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Nas redes sociais, amigos contestam a versão apresentada pelos militares e afirmam que Caique trabalhava em uma terceirizada que atua nas empresas de celulose do município.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha passagens por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, sequestro e cárcere privado, além de outros delitos. A corporação também informou que ele era investigado por exercer função de liderança dentro de uma facção criminosa.

Esta é a 80ª morte decorrente de intervenção de agente do Estado registrada em Mato Grosso do Sul em 2026. Em todo o ano de 2025, o Estado contabilizou 73 casos.