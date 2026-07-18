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UFMS define conteúdo do Vestibular 2027

Por Ede Notícias · · 2 min de leitura
UFMS define conteúdo do Vestibular 2027
Estudantes participam da aplicação do certame em 2023. (Foto: Arquivo/Campo Grande News)

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) publicou nesta sexta-feira (17) o conteúdo programático do Vestibular 2027. O documento também prevê para agosto a publicação do edital de abertura da seleção.

A relação de leituras obrigatórias reúne seis obras. Os candidatos deverão estudar I-Juca-Pirama, de Gonçalves Dias; Contos fluminenses, de Machado de Assis; Primeiras estórias, de João Guimarães Rosa; e Úrsula, de Maria Firmina dos Reis.

A lista inclui ainda Água funda, de Ruth Guimarães, e A fiandeira, da escritora sul-mato-grossense Raquel Naveira.

O programa divide o conteúdo entre Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação. A área de Linguagens terá interpretação de textos, literatura, gramática, artes e língua estrangeira, com opção entre inglês e espanhol. Matemática abrangerá conjuntos numéricos, equações, matrizes, geometria, trigonometria, funções, estatística e probabilidade.

Ciências da Natureza reunirá questões de Biologia, Física e Química. O conteúdo passa por genética, ecologia, evolução, mecânica, eletricidade, ondas, termodinâmica, modelos atômicos, reações químicas e compostos orgânicos. O edital também prevê temas ligados à vacinação, mudanças climáticas, fontes de energia, poluição e sustentabilidade.

A prova de Ciências Humanas terá conteúdos de Filosofia, Geografia, História e Sociologia. Entre os assuntos estão diversidade cultural, povos indígenas, escravidão, movimentos sociais, democracia, direitos humanos, guerras, ditaduras, globalização e urbanização. A área também abordará agronegócio, migrações, recursos naturais, questões ambientais e cartografia.

Na redação, o candidato deverá produzir um texto dissertativo-argumentativo relacionado ao tema proposto. A banca avaliará adequação temática, organização das ideias, desenvolvimento dos argumentos, coesão, coerência e domínio da norma padrão. Cada um dos cinco critérios terá pontuação de zero a 200 pontos.

Duas pessoas corrigirão cada redação, e a nota final corresponderá à média das avaliações. Um terceiro corretor analisará o texto quando a diferença alcançar 250 pontos ou quando apenas um avaliador atribuir nota zero ou mil. O edital prevê nota zero para casos como fuga ao gênero solicitado, plágio predominante, texto ilegível, identificação do candidato ou produção fora dos limites de 15 a 30 linhas na prova presencial.

Conforme já antecipado, as provas do vestibular 2027 estão marcadas para 6 de dezembro, das 8h às 13h.

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