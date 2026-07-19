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Parto na BR-262: bebê nasce em ambulância

Por Ede Notícias · · 1 min de leitura
Parto na BR-262: bebê nasce em ambulância
Equipe do Samu após parto em ambulância. (Foto: Reprodução/A Princesinha News)

Uma gestante de 35 anos deu à luz dentro de uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na manhã deste sábado (18). O parto ocorreu às margens da BR-262, a cerca de 25 quilômetros de Aquidauana, depois que o trabalho de parto evoluiu durante o transporte até o hospital. Mãe e filha passam bem.

Os socorristas foram acionados por volta das 9h30 para atender a moradora da aldeia terena Imbiruçu, próxima ao distrito de Taunay, em Aquidauana. A cidade fica a 141 quilômetros de Campo Grande. A mulher estava na 38ª semana de gestação e seguia para o Hospital Regional de Aquidauana.

Durante o percurso, a bolsa amniótica rompeu e as contrações aumentaram de intensidade. Diante da rápida evolução do parto, a equipe avaliou que não seria seguro continuar a viagem até a unidade hospitalar. A ambulância foi parada no acostamento da BR-262. Dentro do veículo, os profissionais realizaram o parto seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar.

A menina nasceu saudável e em bom estado geral. Logo depois do nascimento, a equipe fez o aquecimento da recém-nascida, a avaliação clínica inicial, o clampeamento do cordão umbilical e o monitoramento da mãe e da bebê. Com o quadro estabilizado, a ambulância retomou a viagem até o Hospital Regional de Aquidauana. Mãe e filha permaneceram na unidade sob acompanhamento da equipe médica.

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