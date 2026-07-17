MS registra 2,08 milhões de bovinos abatidos no semestre, mesmo com queda de 1%

Por Ede Notícias · 17 de julho de 2026 · 3 min de leitura

Mato Grosso do Sul encerrou o primeiro semestre de 2026 com 2.088.185 bovinos abatidos, resultado 1% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Apesar da leve retração, o desempenho permanece entre os mais elevados da série histórica recente, ficando cerca de 10% acima da média dos últimos cinco anos, segundo o boletim Sigabov, elaborado pela Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) com base em dados da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

O resultado consolida 2026 como um dos melhores primeiros semestres da série recente, praticamente no mesmo patamar do recorde registrado em 2025. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, foram abatidos 1.028.741 machos e 1.059.444 fêmeas. Enquanto o número de machos permaneceu praticamente estável, com variação positiva de apenas 0,01% em relação ao mesmo período de 2025, o de fêmeas apresentou retração de 2,59%.

O desempenho de junho ajudou a sustentar o resultado do semestre. No mês, foram abatidos 191.181 machos, alta de 10,28% em relação a junho de 2025, quando o volume foi de 173.363 animais. Segundo o boletim, foi o maior número de machos abatidos desde novembro do ano passado e o segundo maior registrado para um mês de junho desde o início da série histórica, em 2014.

Na comparação com maio deste ano, o crescimento foi de aproximadamente 10%. O boletim também destaca que o volume ficou cerca de 8% acima da média dos últimos 12 meses, indicando maior oferta de animais terminados para abate. Entre os machos, a maior participação continua sendo de animais com idade entre 25 e 36 meses, seguidos pelos bovinos entre 13 e 24 meses, perfil que vem se mantendo praticamente estável nos últimos anos.

O abate de fêmeas totalizou 171.614 animais em junho, queda de 2,98% na comparação com o mesmo mês de 2025. No acumulado do semestre, a redução foi de 2,59%. Ainda assim, o boletim mostra que o volume permanece superior ao registrado em cada um dos anos entre 2020 e 2024, indicando que o descarte de matrizes continua em níveis elevados.

Em junho, os machos representaram 53% dos animais abatidos no Estado, enquanto as fêmeas responderam por 47% do total. Entre elas, predominam animais com mais de 36 meses de idade, embora o boletim aponte crescimento da participação de fêmeas entre 13 e 24 meses na composição dos abates.

Entre os municípios de origem dos bovinos abatidos em junho, Ribas do Rio Pardo liderou o ranking, com 17.591 animais, seguido por Terenos, com 16.135, e Paranaíba, com 14.749. Já entre os municípios que mais receberam animais para abate, Campo Grande aparece na primeira posição, com 86.038 bovinos, à frente de Nova Andradina (29.785) e Naviraí (25.223).

O levantamento mostra ainda que a movimentação permaneceu concentrada dentro do Estado. Do total de bovinos abatidos em junho, 98,91% tiveram como destino frigoríficos instalados em Mato Grosso do Sul, enquanto apenas 1,09% foram enviados para unidades localizadas em São Paulo.