Série B: clubes da Capital brigam por acesso em rodada decisiva

Por Ede Notícias · 17 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A quinta rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa nesta sexta-feira, dia 17, e tem três dos quatro jogos envolvendo clubes de Campo Grande. As partidas serão disputadas no Estádio Jacques da Luz, no bairro Moreninhas.

O primeiro confronto é entre Esporte Clube Taveirópolis e Clube Desportivo Sete de Setembro, às 19h30. O Taveirópolis está na quinta colocação, com seis pontos, após duas vitórias e duas derrotas. Uma vitória pode deixar o time perto da zona de acesso, dependendo dos outros resultados.

O Sete de Setembro, de Dourados, soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. A situação do clube é mais difícil, e ele precisa vencer os três jogos restantes para seguir com chances de classificação.

O técnico do Sete de Setembro, Nei César, disse que a equipe não deve se preocupar com os adversários. "Precisamos é fazer o dever de casa, vencer nossos jogos e chegar aos 13 pontos, que pode ser a pontuação para o acesso", afirmou.

A arbitragem do jogo será de Willian Arakaki Antunes, com assistência de Leandro dos Santos Ruberdo e Diego dos Santos Ruberdo. A partida terá transmissão pelo canal Fellipera TV, no YouTube.

Rodada de sábado

No sábado, dia 18, a rodada continua no Jacques da Luz com mais dois jogos. Às 15h, o União ABC, vice-líder com sete pontos, enfrenta o Misto, que também tem sete pontos e está atrás nos critérios de desempate. O confronto vale posições na parte de cima da tabela.

Às 19h, o Campo Grande recebe o Comercial. O Campo Grande está na lanterna, com um ponto, e tenta melhorar sua posição. O Comercial, com sete pontos, busca a liderança ou se manter na zona de acesso.

Encerramento na segunda-feira

A rodada termina na segunda-feira, dia 20, às 19h30, com o jogo entre São Gabriel e Aquidauanense, também no Jacques da Luz. O Aquidauanense lidera a Série B com nove pontos e pode aumentar a vantagem. O São Gabriel tem quatro pontos e ainda sonha com o acesso.

Classificação atual

Após quatro rodadas, a classificação é a seguinte:

Aquidauanense – 9 pontos

União ABC – 7 pontos

Comercial – 7 pontos

Misto – 7 pontos

Taveirópolis – 6 pontos

Sete de Setembro – 4 pontos

São Gabriel – 4 pontos

Campo Grande – 1 ponto

A tabela está equilibrada, e a quinta rodada pode trazer mudanças na briga pelas primeiras posições e na disputa pelas vagas na elite do futebol estadual em 2027.