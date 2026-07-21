Mega-Sena sorteia R$ 42 milhões nesta terça-feira

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (21) o sorteio do concurso 3.034 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 42 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h em casas lotéricas credenciadas, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa.

O sorteio está marcado para as 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Além do prêmio principal, a modalidade também paga valores para quem acertar cinco (quina) ou quatro números (quadra).

Quem prefere jogar em grupo pode participar do Bolão Caixa. Na Mega-Sena, o valor mínimo da aposta coletiva é de R$ 18, e cada cota deve custar pelo menos R$ 6.

O prêmio de R$ 42 milhões permite ao vencedor investir o dinheiro ou adquirir bens de alto padrão. Caso apenas um apostador leve a bolada, o valor também figura entre os maiores pagos pela modalidade neste ano.

A Mega-Sena tem sorteios às terças, quintas e domingos. As apostas podem ser feitas presencialmente ou pelos canais digitais da Caixa até o horário limite estabelecido para cada concurso.