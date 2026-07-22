Menino de 8 anos morre e suspeita é desafio com desodorante

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Um menino de 8 anos foi encontrado morto dentro de casa na tarde de terça-feira (21), em São Gabriel do Oeste. A suspeita é de que a morte tenha relação com um "desafio" que envolve a inalação de desodorante aerossol. A causa oficial ainda não foi confirmada e depende dos exames periciais.

Segundo a reportagem, a criança não tinha problemas de saúde conhecidos. A principal hipótese é que ela tenha inalado o gás de um desodorante aerossol, prática ligada a desafios que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens. As autoridades ainda aguardam os laudos para confirmar essa suspeita.

O boletim de ocorrência informa que a mãe passou a manhã com o filho em casa. Eles tomaram café da manhã e depois descansaram. Em certo momento, o menino pediu o celular para assistir a desenhos e, pouco depois, voltou a se deitar, dizendo que estava com sono.

Enquanto preparava o almoço e fazia tarefas domésticas, a mulher deixou o filho descansando. Mais tarde, ao chamá-lo para se arrumar antes de ir para a casa da babá, percebeu que ele não respondia. Desesperada, a mãe saiu em busca de ajuda. Uma vizinha se ofereceu para levá-los de carro, mas, diante da urgência, as duas seguiram de motocicleta até o Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, onde a morte foi declarada.

Na manhã desta quarta-feira (22), a Prefeitura de São Gabriel do Oeste e a Secretaria Municipal de Educação divulgaram nota de pesar pela morte do estudante do 1º ano da Escola Municipal Nilma Glória Gerace Gazineu. O município prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas, professores e à comunidade escolar.

A inalação intencional de desodorantes aerossóis e produtos similares representa um risco grave à saúde. Os gases presentes podem causar falta de oxigenação, alterações no ritmo cardíaco e parada cardiorrespiratória, mesmo em pessoas sem doenças prévias.

Especialistas orientam que pais e responsáveis conversem com crianças e adolescentes sobre os riscos de desafios compartilhados na internet. Recomenda-se também acompanhar o conteúdo consumido nas redes sociais e ficar atento a mudanças de comportamento. Outra orientação é manter produtos em aerossol fora do alcance de crianças. A causa da morte do menino só será confirmada após a conclusão dos exames periciais.