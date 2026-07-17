Golfe transforma vidas e negócios, revela Pablo de la Rua

Por Ede Notícias · 17 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O atleta profissional e professor de golfe Pablo de la Rua participou do podcast TÁON e falou sobre sua trajetória no esporte, a superação de uma lesão e a organização do 5º Torneio Átila Brasil Invitation & Pro Am, considerado o maior torneio profissional de golfe do Brasil em premiação.

Pablo contou que nasceu em uma família ligada ao golfe. O avô foi jardineiro de campo de golfe e o tio trabalhava como caddie. Foi o avô quem o ensinou a jogar e o incentivou a seguir carreira profissional. “Quando decidi seguir carreira, ele foi quem convenceu meus pais de que eu deveria apostar no esporte”, relembrou.

Hoje, Pablo soma mais de duas décadas de carreira, com títulos nacionais e competições internacionais. Ele também atua como professor e gestor do departamento de golfe do Terras do Golfe, em Campo Grande. Em 2014, sofreu uma grave lesão no quadril, que mudou sua rotina de treinos. “Precisei adaptar todo o meu movimento para continuar jogando. A experiência passou a compensar parte da potência que perdi”, explicou.

Durante a entrevista, Pablo destacou que o golfe exige preparo físico e mental. “O golfe é uma competição entre você e você mesmo. Cada tacada exige estratégia, concentração e controle emocional”, afirmou. Ele também falou sobre a ligação entre o esporte e os negócios. “Uma partida dura cerca de cinco horas. É tempo suficiente para criar conexões e desenvolver negócios de forma natural”, disse.

Maior torneio profissional do Brasil

Pablo dedicou boa parte da conversa ao 5º Torneio Átila Brasil Invitation & Pro Am. A competição será realizada entre os dias 25 e 30 de agosto, no Terras do Golfe, em Campo Grande. O evento reunirá os principais atletas do Brasil e convidados internacionais.

Nesta edição, o torneio distribuirá R$ 230 mil em premiação, a maior bolsa do golfe profissional brasileiro. O evento passa a integrar o calendário da Confederação Brasileira de Golfe. Entre os participantes confirmados estão o atual campeão Rafael Becker, atletas da América do Sul e a profissional Lauren Grinberg, do golfe feminino brasileiro.

“A gente quer continuar fazendo história e mostrando para cada vez mais pessoas que o golfe é um esporte apaixonante. Espero que esse trabalho deixe um legado para Mato Grosso do Sul”, concluiu Pablo.

As novidades sobre o torneio podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais @atilabrasilinvitational e @pablodelarua.