Passageira chega ao destino com 16 horas de atraso após panes em ônibus

Por Ede Notícias · 20 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A passageira Andreia da Silva Palma, de 40 anos, enfrenta um atraso de aproximadamente 16 horas para chegar a Florianópolis (SC) após duas panes mecânicas em ônibus da empresa Serra Azul, do Grupo Eucatur. Ela viaja de Sinop (MT) para a capital catarinense e, um dia depois de relatar o problema ao Campo Grande News, ainda está a caminho.

O primeiro veículo apresentou falha no ar-condicionado na região de Coxim (MS). Os passageiros foram transferidos para outro ônibus, que também quebrou perto de Campo Grande. Por causa da demora, Andreia perdeu a conexão em Maringá (PR).

“Chegamos em Maringá só às 20 horas de ontem. Perdi a outra conexão e tive que pagar R$ 204,28 para remarcar as quatro passagens. Agora estou dentro do ônibus indo para Florianópolis. Só transtorno”, disse.

Andreia viaja com o filho de 8 anos, que é autista, além da cunhada e do sobrinho, também autista. Segundo ela, a empresa ofereceu apenas almoço e uma garrafa de água aos passageiros. A família teve que pagar hospedagem e corridas de táxi entre a rodoviária e o hotel. O prejuízo total já chega a R$ 908.

“Meu prejuízo foi muito além de um almoço e uma garrafinha de água. Liguei para o SAC e pedi o estorno de todos os gastos. Disseram que vão reembolsar em até cinco dias. Se isso não acontecer, vou entrar com processo contra a empresa”, afirmou.

A passageira viaja para realizar um PET Scan, exame de tomografia que faz parte do tratamento contra um câncer. “Estou com nódulo na coluna e preciso desse exame. Graças a Deus vou conseguir chegar, descansar e realizar o procedimento na quinta-feira”, contou. A previsão é que o ônibus chegue a Florianópolis por volta da meia-noite.

Apesar dos problemas, Andreia disse que a viagem agora segue normalmente em um veículo que classificou como “bom e confortável”. A reportagem tentou contato com a Serra Azul, mas não obteve retorno. No domingo (19), a empresa afirmou que os consertos e as trocas de ônibus são de responsabilidade dos motoristas e garantiu que fará o reembolso das despesas extras.