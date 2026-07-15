Onças-pintadas raras trocam afeto no Pantanal de Miranda

Por Ede Notícias · 15 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Um encontro raro entre duas onças-pintadas foi registrado pelo guia de turismo Wesley Costa, de 33 anos, durante um passeio de barco pelo Rio Miranda, no Pantanal de Miranda, na região do Passo do Lontra. As imagens mostram o casal descansando às margens do rio, trocando carícias e interagindo de forma tranquila. Esse comportamento é incomum para a espécie, conhecida por seus hábitos solitários.

O registro foi feito há cerca de 20 dias durante um passeio na Fazenda BR-Tec, localizada a aproximadamente 30 quilômetros do Passo do Lontra. Wesley conduzia um grupo de turistas brasileiros e espanhóis e decidiu publicar o vídeo apenas há quatro dias, quando as imagens começaram a repercutir nas redes sociais.

O guia explica que a cena é rara porque as onças-pintadas normalmente vivem sozinhas e se aproximam apenas durante o período reprodutivo. "Elas apareceram descansando, interagindo e trocando carinho. É um comportamento difícil de presenciar", conta.

Segundo Wesley, o casal foi observado a uma distância segura para evitar qualquer interferência no comportamento dos animais. Ele destaca que, durante o período reprodutivo, as onças podem se tornar mais territorialistas e agressivas, exigindo ainda mais cautela dos guias e visitantes.

O Passo do Lontra, às margens do Rio Miranda, é considerado um dos principais pontos de observação de onças-pintadas no Pantanal devido à alta densidade da espécie na região. De acordo com o guia, o melhor horário para avistar os felinos é entre o fim da tarde e o início da noite, quando eles deixam os locais de descanso para iniciar a caça. "Normalmente elas ficam mais ativas entre 18h e 19h. Nessa região é mais fácil encontrá-las na beira do rio nesse horário", explica.

Em outra ocorrência recente no Pantanal, uma "gangue" de ariranhas foi filmada em confronto com uma onça-pintada. O vídeo, que também viralizou nas redes sociais, mostra o grupo de ariranhas atacando o felino para defender seu território. O comportamento agressivo das ariranhas, que são animais sociáveis e vivem em grupos, contrasta com a natureza solitária das onças. Especialistas afirmam que esses encontros são raros, mas podem ocorrer quando há disputa por espaço ou alimento na região.