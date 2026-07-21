Fuzil americano M4 avaliado em R$ 40 mil é achado em avenida

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Um fuzil calibre 5,56 de fabricação americana foi encontrado abandonado no canteiro central da Avenida Comandante Cardoso, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, no fim da tarde desta segunda-feira (20). A arma estava dentro de um embrulho branco deixado às margens da via e foi recolhida após uma denúncia anônima.

A informação levou uma equipe do BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar) até o local. Os policiais abriram o pacote e encontraram uma carabina M4 da fabricante Colt acompanhada de um carregador com capacidade para 30 munições. Em seguida, encaminharam o armamento à 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, o equipamento está avaliado em cerca de R$ 40 mil. Fabricada nos Estados Unidos, a M4 é uma carabina no calibre 5,56 desenvolvida para uso militar e policial e figura entre as plataformas mais difundidas no mundo.

A corporação não informou se o carregador continha munições nem há quanto tempo o embrulho permanecia no canteiro central. Também não há informações sobre quem abandonou a arma ou se ela possui registro de furto, roubo ou uso em algum crime.

A Polícia Civil vai investigar a procedência do armamento e tentar identificar o responsável por deixá-lo no local.

Em outra ocorrência na região, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta BMW que era usada para transportar anabolizantes e medicamentos emagrecedores. O veículo foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Dentro da moto, os agentes encontraram frascos e ampolas sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A polícia investiga a origem dos produtos e se eles seriam distribuídos em cidades do interior do estado.