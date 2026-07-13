Interdição na Avenida Hiroshima fecha trecho nesta segunda

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos à interdição parcial da Avenida Hiroshima na tarde desta segunda-feira (13). Segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), o trecho passará por bloqueio para a realização de obras de manutenção urbana.

A intervenção ocorrerá das 13h às 16h, no cruzamento da Avenida Hiroshima com a Rua Salto dos Tibanas. Durante o período, o trânsito será parcialmente interrompido para garantir a execução dos serviços e a segurança de trabalhadores e condutores.

Como rota alternativa, a Agetran orienta os motoristas a utilizarem a Rua Salto dos Tibanas para evitar congestionamentos. A agência também recomenda reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho interditado, respeitar a sinalização provisória e seguir as orientações das equipes responsáveis pelo ordenamento do trânsito.

A obra foi divulgada pela Agetran na noite de domingo (12). A previsão é que o serviço seja concluído dentro do horário programado, liberando totalmente a via no fim da tarde.