Besiktas x Midtjylland: onde assistir, horário e escalações

Por Ede Notícias · 23 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Besiktas e FC Midtjylland se enfrentam em jogo válido pela segunda rodada de qualificação da Europa League 2026. A partida acontecerá nesta quinta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), no Besiktas Park, em Istambul.

Este será o primeiro confronto oficial entre as duas equipes. O time dinamarquês chega embalado por vitórias em amistosos, enquanto a equipe turca busca maior consistência após resultados irregulares em sua preparação para a nova temporada.

Jogando em casa, o Besiktas tem a responsabilidade de buscar um resultado positivo para encaminhar a classificação. A equipe turca precisa superar a recente irregularidade para não ser surpreendida diante de sua torcida. O FC Midtjylland chega com a confiança em alta, impulsionado por uma pré-temporada de vitórias e um ataque eficiente. A expectativa é de que os dinamarqueses adotem uma postura ofensiva, mesmo atuando fora de casa.

O Besiktas chega com uma pré-temporada irregular, com apenas uma vitória nos últimos cinco amistosos. A recente derrota por 3 a 2 para o Spartak Trnava expõe um ataque eficaz, mas uma defesa vulnerável. O time turco anunciou o ponta-esquerda belga Trossard, que pertencia ao Arsenal.

A provável escalação do Besiktas conta com: Alemdar, Bulut, Onana, Djaló, Topçu, Ndidi, Özcan, Kökçü, Černý, Fakili, Kılıçsoy. Técnico: Vincenzo Italiano.

O FC Midtjylland chega em excelente momento, com vitórias nos três últimos amistosos, marcando 14 gols contra Odense, Cardiff e Silkeborg. O ataque forte, evidente nas goleadas recentes, injeta confiança para a Europa League. O treinador Mike Tullberg recebeu um voto de confiança da diretoria.

A provável escalação do FC Midtjylland conta com: Lössl, Lee Han-beom, Diao, Bech, Ndiaye, Billing, Bravo, Byskov, Castillo, Cho Gue-sung, Uhre. Técnico: Mike Tullberg.

O Besiktas somou 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas nesse período. Já o FC Midtjylland conquistou 10 vitórias, perdeu apenas 3 vezes e empatou 8 partidas.

A partida entre Besiktas e FC Midtjylland terá transmissão para o Brasil pelo serviço de streaming ESPN e Disney+. Não há previsão de transmissão na TV aberta ou fechada.

A partida será no dia 23 de julho de 2026, às 15h (horário de Brasília), no Beşiktaş Park, em Istambul. O árbitro será Ricardo de Burgos, da Espanha, auxiliado por Iker De Francisco e Asier Pérez De Mendiola.