Peter Jackson volta ao cinema em novo filme

Por Ede Notícias · 23 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O diretor Peter Jackson se prepara para retornar à produção de longas-metragens, de acordo com informações recentes. O cineasta, conhecido por sua trilogia "O Senhor dos Anéis", esteve envolvido em projetos documentais e de produção nos últimos anos.

Em uma mensagem publicada em um site de fãs, uma atriz que trabalhou com Jackson em "As Duas Torres" relembrou sua participação no filme. Ela afirmou ter interpretado a matriarca de uma vila e liderado os aldeões para um local seguro durante um ataque ao palácio. A atriz também mencionou um episódio nos bastidores, no qual teria recusado cortar a franja para usar uma peruca de 8 mil dólares.

Na mensagem, a atriz, que hoje está na casa dos 80 anos, disse que se mantém em boa forma física e questionou Jackson sobre um possível filme religioso que ele teria mencionado há anos. Ela afirmou que o diretor lhe prometeu um papel com falas nesse projeto. A atriz também enviou saudações para a esposa de Jackson, Fran Walsh, e pediu um retorno do diretor.

Peter Jackson não dirige um filme de ficção desde "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos", lançado em 2014. Nos anos seguintes, ele se dedicou a documentários, como "Eles Não Envelhecerão" (2018) e "The Beatles: Get Back" (2021), além de trabalhos como produtor. A expectativa é que seu próximo projeto seja uma adaptação de "Tintin", que há anos está em desenvolvimento.

A volta de Jackson aos filmes de grande orçamento é aguardada por fãs e pela indústria cinematográfica. O diretor é conhecido por sua habilidade com efeitos visuais e por adaptar obras complexas para o cinema. Detalhes sobre o cronograma de produção ainda não foram divulgados oficialmente.