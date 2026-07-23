Mbappé é a nova estrela da capa do EA Sports FC

Por Ede Notícias · 23 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Kylian Mbappé será o atleta da capa da edição Ultimate de "EA Sports FC 27", novo jogo de futebol da Electronic Arts. O jogador também estampará a versão para celulares do título.

Esta é a primeira vez em quatro anos que o atacante francês aparece na franquia. Atualmente, Mbappé joga para o Real Madrid. Na Copa do Mundo de 2026, ele se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao chegar a 22 gols, superando o recorde de Lionel Messi.

"Estar na capa de um título de ‘EA Sports FC’ pela primeira vez é um momento muito especial para mim", afirmou o jogador em comunicado divulgado pela Electronic Arts. "É uma honra continuar minha relação de longa data com a franquia neste novo capítulo."

A Electronic Arts também informou que divulgará o primeiro trailer de "EA Sports FC 27" nesta quinta-feira, 23 de julho. A empresa ainda não anunciou a data de lançamento do jogo.

A assinatura da Folha permite acesso a reportagens e colunas, além de newsletters exclusivas. O aplicativo gratuito está disponível na Apple Store e na Google Play para receber alertas das principais notícias do dia. A assinatura ajuda a manter um jornalismo independente e de qualidade.