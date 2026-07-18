Brasil na VNL: cenários para classificação

Por Ede Notícias · 18 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A seleção brasileira masculina de vôlei vive uma situação delicada na Liga das Nações (VNL). Faltando duas rodadas para o fim da fase classificatória, o time ocupa a oitava posição na tabela e não depende apenas de seus próprios resultados para garantir uma vaga na fase final.

O Brasil perdeu para os Estados Unidos por 3 a 0 na quinta-feira (16), em Chicago. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho ficou fora da zona de classificação. Agora, a seleção enfrenta a Polônia, terceira colocada, nesta sexta-feira (17). A partida é decisiva para as chances brasileiras.

Para se classificar, o Brasil precisa vencer seus dois jogos restantes e torcer por tropeços dos adversários diretos, como Cuba e Sérvia. A fase final da VNL reúne as oito melhores seleções da primeira fase.

Polônia é o próximo desafio

O duelo contra a Polônia será realizado em Chicago, nos Estados Unidos. A seleção polonesa é uma das favoritas ao título e ocupa a terceira posição na tabela. O Brasil precisa de uma vitória para seguir vivo na briga pela classificação.

O jogo está marcado para as 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo. A seleção brasileira busca reencontrar o caminho das vitórias após a derrota para os Estados Unidos.

Cenário atual na tabela

Com a derrota para os EUA, o Brasil caiu para a nona colocação, com 18 pontos. Os oito primeiros colocados avançam para a fase final. A Polônia, adversária desta sexta, tem 24 pontos e já está praticamente classificada.

Além de vencer a Polônia, o Brasil precisa torcer para que Cuba e Sérvia, que estão à frente na tabela, percam pontos. A situação é complicada, mas a seleção ainda tem chances matemáticas de avançar.

Na última rodada, o Brasil enfrentará a Eslovênia, no sábado (18). A equipe eslovena também briga por uma vaga na fase final, o que torna o confronto ainda mais difícil.