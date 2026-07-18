Dérbi de LA abre volta da MLS: “Incrível”

Por Ede Notícias · 18 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A MLS retoma suas atividades nesta semana, e o confronto entre LA Galaxy e Los Angeles FC será o jogo de abertura do primeiro lote de partidas. O técnico do LAFC, Marc Dos Santos, destacou a importância de começar a nova fase da temporada com o clássico conhecido como El Trafico.

Dos Santos afirmou que, se pudesse escolher um jogo para recomeçar, seria este. Ele descreveu a partida como a maior rivalidade da MLS, comparando-a a outras que já viveu, como Montreal-Toronto e Vancouver-Seattle. Para ele, é algo "incrível" iniciar a retomada com este duelo.

O treinador do Galaxy, Greg Vanney, concordou com a opinião do rival. Vanney classificou o início como "brutal" e disse que, embora nenhuma das equipes deva estar em sua melhor forma após a longa pausa, a emoção e o espírito competitivo do jogo não serão afetados.

O LAFC venceu o Seattle Sounders por 1 a 0 em seu último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Já o Galaxy empatou em 1 a 1 com o Houston Dynamo. Na classificação da Conferência Oeste, apenas quatro pontos separam as equipes: o Galaxy está em nono lugar, enquanto o LAFC ocupa a quinta posição. Em 26 confrontos diretos, o Galaxy venceu 10.

Para este clássico, a Opta aponta o LAFC como favorito, com 40,9% de chance de vitória. O Galaxy tem 33,4% de probabilidade, e o empate aparece com 25,7%. O prognóstico para o resultado final é de empate.

Jogadores para observar

No LA Galaxy, o destaque é Joseph Paintsil, que marcou o único gol da equipe no último jogo antes da pausa. Ele, junto com Marco Reus ou Gabriel Pec, esteve envolvido em todos os últimos 12 gols do Galaxy na fase regular desde meados de abril.

Pelo LAFC, Denis Bouanga é a principal ameaça. Ele marcou oito gols em oito jogos de fase regular contra o Galaxy, incluindo gols em cada um dos últimos seis confrontos. O último jogador a alcançar uma marca similar foi Raúl Ruidíaz, que balançou as redes em sete jogos seguidos contra o mesmo adversário, entre 2019 e 2022.

O LAFC vinha de uma sequência negativa como visitante antes da parada, perdendo os três últimos jogos fora de casa. A equipe venceu apenas um dos oito últimos compromissos como visitante. Já o Galaxy alternou resultados nos três jogos antes da pausa: uma derrota, uma vitória e um empate. Em 15 partidas na temporada, a equipe só repetiu o mesmo resultado em jogos consecutivos uma vez, em março. Os dois duelos entre os rivais na temporada passada terminaram empatados.