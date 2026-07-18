Celtic x Middlesbrough: onde assistir ao vivo e horário

Por Ede Notícias · 18 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O Celtic recebe o Middlesbrough neste sábado (18), às 11h (horário de Brasília), em um amistoso. O confronto será realizado no estádio Celtic Park, em Glasgow, na Escócia.

Onde posso assistir a Celtic x Middlesbrough pelo Amistosos de Clubes? O streaming será pelo SportyNet. O 365Scores fará a cobertura em tempo real.

As duas equipes vivem momentos decisivos e distintos. O Celtic, treinado por Martin O’Neill, entra em campo motivado como o atual campeão escocês, usando o jogo como principal teste em casa antes do início oficial da nova temporada. Do outro lado, o Middlesbrough chega em fase de reestruturação. Após a derrota para o Hull City na final dos playoffs da Championship, a equipe inglesa busca ajustar o elenco para tentar um novo acesso à Premier League.

Prováveis escalações de Celtic x Middlesbrough

Celtic: Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray e Scales; McCowan, McGregor, Bernardo e Forrest; Balikwisha e Osmand. Técnico: Brendan Rodgers.

Middlesbrough: Brynn; Edmundson, Ayling, McCormick; Borges, Morris, Cartwright, Burgzorg, Castledine, Munroe; Strelec. Técnico: Kim Hellberg.

Transmissão ao vivo de Celtic x Middlesbrough

A bola rola para este amistoso internacional de pré-temporada no sábado (18), a partir das 11h, e os torcedores poderão acompanhar o duelo pelo serviço de streaming SportyNet. O 365Scores também fará a cobertura em tempo real, além de disponibilizar onde assistir aos jogos de hoje na TV.

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O 365 Notícias publicou esta matéria em 18/07/2026, às 09:00 am, com autoria de João Pedro Cupello. A cobertura inclui as tags Amistosos Internacionais, Celtic e Middlesbrough.