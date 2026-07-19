Chivas vs Toluca: primer triunfo en AP26 y Leagues Cup

Por Ede Notícias · 19 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O Club Deportivo Guadalajara, conhecido como Chivas, enfrentará o Toluca em busca da primeira vitória na temporada AP26 e também na Leagues Cup. A partida foi anunciada no dia 18 de julho de 2026 pela própria equipe.

A expectativa é que este jogo marque o início de uma série de triunfos para o time mexicano. A informação foi divulgada em uma publicação oficial do clube, que destacou a importância do confronto para as duas competições.

Chivas e Toluca medirão forças em campo, com o objetivo de somar pontos e ganhar confiança no início da temporada. A partida representa um passo importante para as ambições da equipe no campeonato nacional e no torneio internacional.