Frente fria traz tempestade e ventos de 100 km/h

Por Ede Notícias · 19 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O avanço de uma frente fria sobre o estado deve provocar tempestades e ventos que podem atingir 100 km/h neste sábado. A previsão indica que a instabilidade chega com força, trazendo risco de queda de árvores, destelhamentos e alagamentos em diversas regiões.

Os ventos intensos são o principal alerta para a população. A recomendação das autoridades é que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é importante fechar bem portas e janelas.

A frente fria avança combinada com áreas de baixa pressão, o que aumenta a chance de temporais isolados. As rajadas de vento devem ser mais fortes em áreas abertas e próximas ao litoral. O sábado deve ser marcado por chuva forte e queda na temperatura.

Impactos no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a chuva e os ventos que ultrapassaram os 100 km/h já causaram danos em 18 municípios. O temporal deixou desalojados e provocou estragos em diversas cidades, com quedas de árvores e destelhamentos de residências.

Os ventos fortes também causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e no trânsito em algumas vias. As equipes de Defesa Civil estão atuando para atender as ocorrências e fazer o levantamento dos prejuízos.

A instabilidade deve continuar no domingo, com temporais em todo o estado. A previsão é de mais chuva e vento, o que mantém o alerta para novas ocorrências. A população deve acompanhar os boletins meteorológicos e seguir as orientações das autoridades locais para evitar acidentes.