Dragon Ball Sparking Zero: DLC Super sai em 30/07

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O DLC Super Limit-Breaking Neo, para o jogo Dragon Ball: Sparking Zero, chega no dia 30 de julho de 2026. A informação foi divulgada pela Bandai Namco Entertainment America em um comunicado oficial.

Lançado em 2024, Dragon Ball: Sparking Zero marcou o retorno da série Budokai Tenkaichi após 17 anos. O jogo foi lançado com mais de 180 personagens jogáveis e atualmente conta com mais de 200.

O novo conteúdo adicional promete expandir ainda mais o jogo. O DLC inclui novos personagens, fases, um modo solo inédito e outras novidades.

Modo solo inédito

O DLC traz um novo modo solo chamado "Limit Breaker Journey". Neste modo, os jogadores podem escolher seu personagem favorito e desenvolvê-lo de acordo com seu estilo de jogo.

O modo conta com um mapa interativo. Os jogadores selecionam destinos para ativar eventos ou batalhas. O objetivo é ganhar XP e obter itens chamados Battle Arts.

Com pontos de SP, é possível adquirir novas habilidades e atributos. As Battle Arts podem ser equipadas para destravar efeitos especiais, como boosts temporários para ataques de ki ou poder de ataque no modo Sparking. Há um limite para o número de Battle Arts equipadas.

Ao aumentar o SP, o jogador recebe pontos que podem ser distribuídos entre seis atributos diferentes. É possível repetir o processo com o mesmo personagem para continuar treinando. Após completar o desafio, o personagem pode ser usado em partidas contra outros jogadores ou offline.

Novos personagens e fases

O DLC Super Limit-Breaking Neo inclui cerca de 30 novos personagens. Entre eles estão Mercenary Tao e Grandpa Gohan. Os novos personagens possuem interações exclusivas que não podem ser vistas fora do DLC.

O pacote também adiciona quatro novas fases destrutíveis: Kami's Palace, Kame House, Bitter Tundra e Statosphere (Terra e Planeta Vegeta). A destruição das fases aumenta a intensidade das batalhas.

Além do DLC pago, o jogo receberá atualizações gratuitas que incluem as novidades Sparking Boost e Chain Blast.