Kylie Kelce chama Taylor Swift de família em casamento

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Kylie Kelce se referiu a Taylor Swift como parte da "família" e deu novos detalhes sobre o casamento da cantora com Travis Kelce, descrevendo a cerimônia como "íntima". As declarações foram feitas em uma entrevista recente.

Segundo Kylie, que é casada com Jason Kelce, irmão de Travis, o evento foi um momento especial para todos os presentes. Ela destacou que a celebração uniu ainda mais o círculo próximo do casal. Os detalhes compartilhados por ela reforçam a proximidade entre Taylor e a família Kelce.

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, que ocorreu em uma cerimônia reservada, tem sido tema de diversas especulações e comentários. A descrição de Kylie Kelce como um evento "íntimo" e o tratamento dado à cantora como "família" oferecem uma visão mais pessoal do relacionamento do casal.

Comentários sobre o casamento

O apresentador Stephen A. Smith também opinou sobre o casamento durante o programa 'First Take'. Em sua análise, ele comentou a união do jogador de futebol americano com a cantora, gerando repercussão entre os fãs e a mídia esportiva.

Já o jogador George Kittle, que também participou da celebração, descreveu os momentos do casamento como "fantásticos". Em declaração ao E! News, Kittle elogiou a atmosfera do evento e a felicidade do casal, destacando a alegria de testemunhar a união de Taylor e Travis.