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Enquete Casa do Patrão: quem sai hoje? Parcial aponta eliminada

Por Ede Notícias · · 1 min de leitura

Quem sai da "Casa do Patrão" hoje? Bianca, Luiza e Sheila estão na disputa. Confira, abaixo, a parcial atualizada da enquete da Coluna Play.

Até 22h30, Sheila aparecia à frente para ficar no reality, com 43,75% dos votos. Bianca vinha em seguida, com 42,85%. Já Luiza tinha 13,4%.

A enquete da Coluna Play não tem influência sobre os rumos do jogo da "Casa do Patrão". A votação oficial acontece no site do reality, em https://record.r7.com/casa-do-patrao/. O usuário vota no participante que deseja manter no programa.

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