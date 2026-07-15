Monique Bertollini recomeça na música eletrônica

Por Ede Notícias · 15 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Após anos construindo uma carreira na televisão, Monique Bertollini decidiu recomeçar do zero na música eletrônica. A ex-musa das pegadinhas do programa João Kléber Show estreou como DJ e produtora musical com a faixa “Magnetic”, lançada na última sexta-feira (10) pela gravadora Klaphouse Records.

Segundo a artista, a relação com a música eletrônica começou cedo. Desde os 18 anos, ela frequentou festivais e clubes em diferentes países, como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Universo Paralello, Tribe e Só Track Boa. Foi durante essas experiências que decidiu mudar de lado. “Em vez de apenas aproveitar a pista, comecei a observar quem estava comandando aquela energia. Em um momento percebi que não queria mais estar apenas do lado de quem assiste. Queria ser a pessoa responsável por criar aquela conexão entre música e público”, afirmou Bertollini.

A mudança de carreira veio acompanhada de um desafio. Monique sabia que parte do mercado enxergaria sua chegada com desconfiança por já ser uma figura pública. “Existe um certo preconceito. Quando você já é conhecida por outra profissão, muitas pessoas acreditam que está entrando na música apenas pela visibilidade. Ouvi comentários como ‘é só mais uma famosinha querendo tocar’. Mas nunca me preocupei em responder com palavras. Preferi responder estudando, praticando e respeitando a cultura da música eletrônica”, disse.

Antes de lançar qualquer música, ela concluiu sua formação como DJ e produtora musical pela AIMEC. Dedicou anos ao aperfeiçoamento técnico, gravou sets e treinou continuamente. “Foram anos de preparação antes de me sentir pronta para mostrar meu trabalho. Queria lançar minha música apenas quando sentisse que existia uma identidade artística sendo construída”, explicou.

A experiência na televisão, segundo Monique, contribuiu para sua atuação como DJ. “A televisão me ensinou algo extremamente valioso: comunicação e leitura de público. Durante anos trabalhei diante das câmeras entendendo como criar conexão com as pessoas. Hoje levo isso para a cabine. Um DJ não toca apenas músicas; ele conduz emoções”, afirmou.

Antes mesmo do lançamento de “Magnetic”, Monique realizou apresentações internacionais, incluindo uma temporada na Tailândia, além de shows em diferentes casas no Brasil. A faixa tem influências do Tech House contemporâneo, com grooves marcantes e linhas de baixo envolventes. “Magnetic fala sobre conexão. Sempre acreditei que algumas energias simplesmente se encontram, seja entre pessoas, lugares ou através da música”, disse a artista.

O lançamento faz parte de um projeto internacional voltado à valorização de mulheres na música eletrônica com foco em Ibiza. “Ibiza representa muito mais do que um destino turístico. É um símbolo da música eletrônica mundial. Durante muitos anos acompanhei artistas que fizeram história na ilha e sonhei em viver esse universo de perto”, afirmou.