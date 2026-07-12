Ex-campeão do UFC troca de equipe e desabafa

Por Ede Notícias · 12 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O ex-campeão dos pesos médios do UFC, Israel Adesanya, anunciou sua saída da City Kickboxing, equipe na Nova Zelândia onde treinou por quase duas décadas. A decisão foi revelada por ele em seu canal no YouTube no final da semana.

Adesanya afirmou que já comunicou o principal treinador, Eugene Bareman, sobre a saída. "Eu tive uma conversa com o Eugene e disse que eu não voltaria mais para a City Kickboxing. Isso já vinha acontecendo nos bastidores há algum tempo. Chegamos a um entendimento. Não vou mentir que é uma droga. Não mais", disse o lutador no vídeo.

O nigeriano explicou que a decisão vinha sendo amadurecida. "Para muitas pessoas, o luto vem em ondas. Tive ótimos dias aqui mas também tive dias em que não foi bem assim. Isso já vinha acontecendo. Só queria falar porque queria que vocês ouvissem de mim. Ninguém mais falou sobre isso (sua saída da equipe). Para aqueles que esperavam que fosse revelado, está sendo", completou.

O ex-campeão não deu detalhes sobre os motivos específicos da mudança, mas indicou que situações recentes e o momento de sua carreira pesaram na decisão. Atualmente, Adesanya vem de quatro derrotas consecutivas. "O gosto é meio amargo, mas essa é a escolha certa para mim. Especialmente por onde minha carreira está. É o que eu preciso. Loucura é fazer a mesma m**** e esperar resultados diferentes", declarou.

Adesanya treinava na City Kickboxing desde 2009, sob o comando de Eugene Bareman. Foi na equipe que ele se destacou no kickboxing, no Glory, e no MMA, chegando ao título dos médios do UFC. O novo time para o qual o lutador irá treinar não foi revelado. Sua última luta foi em março, quando foi nocauteado por Joe Pyfer.