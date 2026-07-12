Fifa pode lucrar R$56 mi com gramado da final

Por Ede Notícias · 12 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A Fifa pode faturar mais de US$ 11 milhões (cerca de R$ 56 milhões) com a venda de pedaços do gramado que será usado na final da Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pelo site The Athletic.

O gramado do estádio MetLife, em East Rutherford, Nova Jersey, será cortado em pequenas porções e vendido como souvenir após a decisão do torneio, marcada para 19 de julho. A venda será feita apenas para clientes nos Estados Unidos e na Europa.

Serão oferecidas quatro categorias diferentes do produto. A mais cara custará US$ 3.000 (R$ 15.300) e incluirá uma porção de grama de aproximadamente 7,5 cm por 7,5 cm, além de uma réplica de ingresso gravada em dourado, uma minibola réplica da Copa do Mundo e um troféu do Mundial em cristal lapidado.

As outras três categorias serão vendidas por US$ 450 (R$ 2.300), US$ 900 (R$ 4.600) e US$ 1.200 (R$ 6.100). Em nenhuma das categorias haverá mais de 2.026 peças disponíveis.

O gramado utilizado na final foi cultivado em uma fazenda na Carolina do Norte. Para manter a consistência, novos gramados foram instalados em todas as 16 sedes da Copa do Mundo, incluindo estádios que normalmente usam superfícies artificiais, como os de Seattle, Atlanta, East Rutherford, Vancouver (Canadá), Arlington (Texas) e Inglewood (Califórnia).

Não há informações sobre o que será feito com os gramados que não forem usados na final. A Copa do Mundo de 2026 conta com um recorde de 48 seleções e terá 104 partidas disputadas em três países: Estados Unidos, Canadá e México.